Diretta Frosinone Ternana/ Streaming video tv: punti per i playoff (Serie B)

DIRETTA FROSINONE TERNANA: OCCHIO AGLI OSPITI…

Frosinone Ternana, in diretta dallo stadio Benito Stirpe della città ciociara, si gioca per la sedicesima giornata del campionato di Serie B alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 4 dicembre 2021. Per presentare la diretta di Frosinone Ternana, possiamo parlare di una sfida tra due formazioni con il comune obiettivo di raggiungere la zona playoff: al momento ci sarebbe dentro il Frosinone con 24 punti, non la Ternana a quota 21, ma ovviamente tre lunghezze di distanza a nemmeno metà campionato dicono poco.

Il Frosinone è reduce da un buon pareggio sul campo della Cremonese nel turno infrasettimanale, che ha invece visto la Ternana sfruttare un turno favorevole vincendo in casa contro il Crotone e avvicinarsi appunto alla zona playoff. I ciociari hanno l’occasione di consolidare il loro piazzamento allontanando una rivale, la Ternana sogna invece l’aggancio: non è tempo ovviamente di verdetti, ma le prospettive potrebbero cambiare in base all’esito di Frosinone Ternana. Che cosa succederà?

DIRETTA FROSINONE TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Ternana sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, la televisione satellitare metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go. Lo streaming sarà però garantito anche dalla piattaforma DAZN, che trasmette a sua volta le partite di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE TERNANA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Frosinone Ternana. I padroni di casa ciociari potrebbero proporci un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Ravaglia in porta; difesa a quattro formata da Zampano, Gatti, Szyminski e Cotali; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe essere composto da Boloca, Ricci e Tribuzzi; infine in attacco il tridente potrebbe vedere in campo Cicerelli, Charpentier e Garritano.

La replica della Ternana dovrebbe concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1: in porta Iannarilli e davanti a lui la difesa a quattro formata da Diakite, Sorensen, Capuano e Martella; in mediana la coppia formata da Paghera e Koutsoupias (Proietti è squalificato), mentre in attacco ci aspettiamo Partipilo, Falletti e Capone sulla trequarti in appoggio alla prima punta Donnarumma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Frosinone Ternana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Ternana.

