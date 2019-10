Video/ Frosinone Trapani (3-0): highlights e gol. Ciano ne fa tre! (Serie B)

Ecco il video di Frosinone Trapani, con tutti i gol e le azioni salienti del match della 10^ giornata di Serie B, che ha visto il trionfo 3-0 dei canarini. llo stadio Benito Stirpe il match parte con un gol dei padroni di casa. Segna subito Ciano sfruttando un cross di Paganini, controllo di sinistro e conclusione vincente di destro. Il Trapani soffre i ritmi imposti dalla squadra di Nesta, Tribuzzi ci prova prima su punizione al 13′, poi al 18′ su un break che non sfrutta calciando fuori da buona posizione. Il Trapani riesce a riorganizzarsi lentamente, al 26′ un anticipo in area di Brighenti su Pettinari scatena le veementi proteste dei siciliani, ma l’arbitro lascia correre. I siciliani riescono comunque a salire di tono, sfiorando il pari al 32′ con una conclusione di Moscati che esce di pochissimi centimetri e al 35′ con una gran botta di Aloi di poco alta. Il Frosinone prova ad allentare la pressione ma Pettinari crea comunque grossi grattacapi alla difesa ciociara

IL SECONDO TEMPO

Il Trapani prova a iniziare in maniera vivace anche il secondo tempo, ma al 6′ c’è l’episodio della svolta con Jakimovski che commette un fallo in area su Paganini. Calcio di rigore che Ciano si fa parare da Carnesecchi, ma sulla ribattuta il bomber trova la doppietta, che si trasforma in tripletta al 19′ quando trasforma magistralmente un calcio di punizione. Ciano può portare a casa il pallone dopo l’hat-trick, il Trapani ormai è a terra e anzi i ciociari sfiorano il poker nel finale. E’ un risultato che rilancia la squadra di Nesta verso lidi più consoni a quelle che erano le ambizioni di inizio stagione, il Trapani resta invece impelagato nei bassifondi della classifica di Serie B.

CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE TRAPANI, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA