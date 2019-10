Diretta Frosinone Trapani/ Streaming video DAZN: sfida delicata (Serie B)

Frosinone Trapani, in diretta dallo stadio Benito Stirpe, si gioca questa sera, mercoledì 30 ottobre, dalle ore 21.00 per la 10^ giornata di Serie B. In campo dunque la formazione ciociara guidata da Alessandro Nesta e la formazione siciliana di Francesco Baldini. Frosinone Trapani è un match che vede come protagoniste due formazioni che navigano nelle parti basse della classifica di serie B, con il Trapani che occupa l’ultima posizione con 6 punti in nove partite disputate e ultimo turno terminato in pareggio con l’Empoli per 2-2 in modo fortunoso, mentre il Frosinone si trova a 10 punti e con un pareggio per 1-1 ottenuto in casa della Cremonese nell’ultimo turno di campionato. La gara dunque verrà affrontata da entrambe le formazioni con grande voglia di riscatto e, nel caso del Trapani, di lasciare l’attuale posizione di fanalino di coda. Il Frosinone ha pareggiato per 1-1 a Cremona, riuscendo anche a portarsi in vantaggio con una rete siglata da Dionisi, ma poi non ha saputo gestire il vantaggio conquistato e dopo 12 minuti ha dovuto subire la rete del pareggio della compagine lombarda. Nella partita casalinga contro l’Empoli il Trapani ha chiuso in parità proprio al termine dei minuti di recupero, dopo aver rimontato anche il precedente svantaggio di 0-1. Le reti della formazione siciliana sono arrivate al 22′ con Moscati e al 97′, quando Veseli ha siglato una delle più beffarde autoreti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Frosinone Trapani in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 21. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE TRAPANI

Nelle probabili formazioni di Frosinone Trapani Alessandro Nesta ha scelto di schierare la sua squadra secondo il modulo 3-5-2 visto nella maggior parte delle gare sin qui disputate. Con Nardi schierato nel ruolo di portiere, i tre giocatori che compongono la linea arretrata della formazione ciociara sono Brighenti, Capuano e Ariaudo. A centrocampo spazio per Zampano, Maiello, Haas, Gori e Beghetto, mentre la coppia di attaccanti sarà formata da Dionisi, autore anche della rete nell’ultimo turno, e da Ciano. Per la formazione siciliana lo schema scelto da Francesco Baldini è il 4-3-1-2, con il quale ha affrontato anche l’Empoli nello scorso turno. Il portiere sarà Carnesecchi, mentre Pagliarulo e Jiao Silva formano la coppia centrale di difesa, affiancati dai difensori laterali Del Prete e Scognamiglio che giocano rispettivamente a destra ed a sinistra. La linea a 3 del centrocampo siciliano vede in posizione centrale Taugourdeau e laterali Moscati e Colpani. A sostegno della coppia di attaccanti formata da Pettinari e Nzola, opera Scaglia in posizione di trequartista.

PRONOSTICO E QUOTE

Formazione ciociara nettamente favorita per la conquista dei 3 punti in palio contro il Trapani nelle valutazioni pre gara effettuate da parte dell’agenzia Snai su Frosinone Trapani. Il successo del Frosinone è quotato a 1,75 mentre quello della formazione siciliana ha una quota di 5,25. A completare le offerte di scommesse per questa gara, quella del pareggio è stata fissata a 3,30.



