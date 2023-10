Video/ Frosinone Verona (risultato 2-1) gol e highlights: i ciociari volano! (Serie A 8^ giornata)

VIDEO FROSINONE VERONA (2-1): DI FRANCESCO VINCE ANCORA

Il Frosinone continua nel suo magic mo

ment trascinato da un Soulé sopra le righe. Nel primo tempo, il Frosinone ha iniziato forte, e già al 3′ ha avuto una grande occasione con Soulé, che ha servito Monterisi sul secondo palo, ma la sua deviazione di testa è mancata la porta da una posizione favorevole. All’8′, Soulé ha cercato di fare da solo con un potente sinistro che ha sfiorato la porta. Il Verona, dopo un inizio difficile, ha cercato di reagire, ma al 16′ Ngonge non è riuscito a colpire di testa su un cross di Magnani, e la stessa scena si è ripetuta al 18′ su un invito di Folorunsho. Poco dopo, Ngonge ha mostrato segni di problemi fisici ma ha continuato a giocare.

Al 29′, c’è stata un’altra occasione per il Frosinone con un destro dal limite di Mazzitelli. Al 32′, Soulé ha cercato ancora con un sinistro dopo una progressione palla al piede, e al 34′, ha colpito il palo dopo essere scappato in mezzo a due avversari. Duda è stato ammonito per un fallo su Soulé, e la stessa situazione si è ripetuta al 40′ con Amione, con Soulé che ha messo in seria difficoltà gli avversari. Il Verona ha risposto al 42′ con un tiro di Ngonge deviato in angolo, ma un colpo di testa di Folorunsho è finito appena fuori. Tuttavia, il primo tempo si è chiuso con il Frosinone in vantaggio grazie a Reiner, che ha ribattuto in rete un tiro di Cheddira respinto dal palo.

VIDEO FROSINONE VERONA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, Lazovic ha cercato subito la conclusione verso il primo palo, ma Turati ha respinto con i pugni. Subito dopo, Suslov ha lanciato Ngonge nello spazio, ma quest’ultimo ha sprecato l’occasione. All’8′, il Verona ha avuto un’altra occasione con Saponara, che ha servito Terracciano sul secondo palo, ma quest’ultimo non ha trovato la porta di testa. Il Frosinone si è fatto vedere di nuovo al 12′ con Cheddira, che ha scambiato bene con Reiner ma ha calciato fuori posizione. Nel Verona, Saponara e Coppola hanno lasciato il posto a Djuric e Faraoni, e al 16′, Reiner ha servito Soulé, che ha colpito il palo per la seconda volta nella partita.

Tuttavia, Soulé ha ottenuto il suo meritato gol al 21′, con un colpo di testa su cross di Marchizza, portando il Frosinone sul 2-0. Il Verona ha cercato di reagire al 28′ con una girata alta di Lazovic su cross di Serdar. Suslov è stato ammonito per un fallo su Monterisi, ma al 37′, una conclusione mancina di Folorunsho non ha portato fortuna. Il Frosinone ha cercato di coprire gli spazi per evitare una rimonta del Verona, ma nel recupero al 94′, Djuric ha accorciato le distanze di testa. Troppo tardi per gli scaligeri.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Eusebio Di Francesco non può che compiacersi dell’inizio di stagione del Frosinone. “Questo Frosinone deve avere personalità e carattere. Non possiamo farne a meno per fare un campionato così in Serie A e puntare alla salvezza. Battiamo molto in allenamento sul restare attaccati al risultato. Ben venga se adesso arriva il difficile. Ho sofferto tanto negli ultimi tempi, lavorando tanto e portando a casa poco. Mi tengo stretto questa squadra. Voglio fare i complimenti alla tifoseria. Penso che sia lo spot più bello per il calcio. C’è tanto entusiasmo ed è bello vedere la gente sorridere allo stadio. I tifosi sono il dodicesimo uomo in più. Anche con Roma e Napoli ci hanno sostenuto fino alla fine. I ragazzi devono fare un uso positivo di questa situazione qua”.

Per Marco Baroni al Verona è mancata la concretezza: “La squadra ha fatto bene secondo me. Abbiamo cercato soluzioni per essere pericolosi. L’abbiamo fatto molto bene secondo me ma purtroppo il Frosinone ha trovato il guizzo. Loro hanno concretizzato, sta qui la differenza. Dobbiamo trovare certe soluzioni. Dobbiamo essere più cinici e cattivi davanti la porta. Oggi abbiamo avuto troppo occasioni che non abbiamo concretizzato. Noi abbiamo arginato molto bene il Frosinone, che ha giocatori interessanti e ha velocità. Non abbiamo avuto quel piglio sottoporta. Non è sufficiente portare lì il pallone, dato che occorre concretizzare”.

