Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna Sarri

VIDEO GALATASARAY LAZIO (1-0): HIGHLIGHTS E GOL

Pesante e inatteso KO per i biancocelesti di Sarri nel primo turno della fase a gironi dell’Europa league: come si vede nel video, il Galatasaray ha sconfitto la Lazio col risultato di 1-0, complice un clamoroso autogol del numero 1 della capitale Strakosha. Raccontando ora delle principali emozioni del match di Europa league, va detto che al via sono ritmi piuttosto bassi in terra turca: a lungo le due squadre si sono studiate a lungo, non offrendoci nel frattempo grandi squilli. Anzi si può dire che tutto il primo tempo è apparso ben poco interessante: poche fiammate da entrambe le parti e praticamente nessuna occasione di gol nei primi 45 minuti, dove pure la Lazio è apparsa più fortunata che efficace.

Nel secondo tempo pure abbiamo assistito a un match ben poco entusiasmante e solo dopo i primi cambi finalmente i ritmi sono aumentati. Al 59’ è prima fiammata dei biancocelesti con Luis Alberto, a cui subito i turchi rispondono con Morutan e Akturkoglu, che mettono davvero in difficoltà la difesa rivale. Pure il Galatasaray comincia a crescere e va in pressione, ma è solo al 67’ che arriva la rete anzi l’autogol, firmato da Strakosha in loro favore: in vantaggio la Lazio prova a recuperare il pareggio in extemis con Pedro, ma Muslera è sempre attento tra i pali e la sorte non è con Sarri. Si arriva al triplice fischio finale ed al Ali Sami Yen è successo del Galatasaray contro la Lazio per 1-0.

IL TABELLINO

Galatasaray-Lazio 1-0

RETI: 21′ st aut. di Strakosha (G)

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali (33′ st Emre Kilinc); Morutan (40′ st Feghouli), Cicaldau, Kerem (34′ st Babel); Dervisoglu (45′ st Mohamed). All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro (11′ st Milinkovic-Savic), Leiva (39′ st Cataldi), Luis Alberto (20′ st Basic); Felipe Anderson (21′ st Pedro), Immobile (11′ st Muriqi), Zaccagni. All. Sarri

ARBITRO: Jug (Svn)

NOTE: Ammoniti: Muslera; Akpa Akpro, Muriqi, Zaccagni. Recupero: 1′ pt, 4′ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI GALATASARAY LAZIO (da uefa)

