Video/ Galatasaray Psg (0-1): highlights e gol. Ai parigini basta Icardi al 52′

Andiamo a rivedere quanto accaduto ieri sera alla Türk Telekom Arena di Istanbul con il video dei gol e degli highlights di Galatasaray-Psg 0-1: la squadra di Tuchel resta a punteggio pieno nel gruppo A di Champions League 2019-2020 letteralmente dominato dai parigini con le altre squadre (Real Madrid incluso) che vanno al rallentatore. Il match-winner è un nome noto soprattutto ai tifosi dell’Inter: Mauro Icardi. La serata per l’attaccante argentino non comincia nel migliore dei modi visto che si fa ammonire a inizio gara per un fallo in attacco ai danni di Muslera (un calcio in faccia che poteva far male al portiere uruguagio). Il numero 18 a inizio ripresa trova però il modo di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto: quando i difensori del Galatasaray salgono con i tempi sbagliati tenendo in gioco sia lui che Sarabia (l’autore dell’assist), l’ex-centravanti nerazzurro non deve far altro che appoggiarla in rete, cosa per cui è pagato profumatamente dalla società di Suning. Il vero protagonista nell’arco dei novanta minuti è un altro e si chiama Angel Di Maria, quando è in giornata tenergli testa è praticamente impossibile, i difensori di Terim sono letteralmente impazziti nel cercare di marcarlo ma non c’è stato verso di contenerlo e neutralizzarlo. Con un giocatore così può capitare che quasi nessuno si accorga delle assenze di Neymar, Mbappé e Cavani – che Tuchel gradirebbe comunque avere a disposizione e possibilmente al top. La compagine turca resta in piena corsa per il secondo posto, soprattutto se i blancos di Zidane non si decidono a darsi una svegliata e continuano a zoppicare.

LE DICHIARAZIONI

Ecco come Thomas Meunier ha commentato la vittoria dei suoi: “Serata perfetta, non potevamo chiedere di meglio. Il pareggio tra Real Madrid e Bruges ci ha certamente dato una grossa mano, poi però le partite dobbiamo vincerle noi e non gli altri. Giocare in casa del Galatasaray non è mai facile, le squadre turche in generale hanno un pubblico molto caldo. L’atteggiamento dei compagni mi è piaciuto, abbiamo lottato su ogni pallone e non ci siamo mai tirati indietro”. Gli fa eco Idrissa Gana Gueye: “Oggi siamo stati maturi su tutte le situazioni. Non abbiamo mai perso la calma, sapevamo sempre cosa fare e le contromisure da adottare. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, vincere in Turchia a casa del Galatasaray non è un’impresa poco”.

VIDEO GALATASARAY PSG, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA