Video/ Galles Olanda (1-2) gol e highlights: Orange a punteggio pieno!

L’Olanda vince allo scadere contro il Galles, dopo il pareggio improvviso dei padroni di casa, e si porta a punteggio pieno, in testa alla classifica del girone 4. Nel primo tempo le squadre si sono specialmente studiate, senza mai affondare il colpo e non creando mai vere e proprie azioni da gol. I padroni di casa sono riusciti a sfondare soprattutto sulla sinistra, ma non sono mai stati in grado di calciare verso la porta difesa da Flekken, mentre gli ospiti si sono affidati, specialmente, alle scorribande del gioiellino in orbita Milan Lang.

Nella seconda frazione di gioco l’Olanda parte forte ed al 50′ minuto trova il vantaggio al termine di un’ottima azione, che ha portato alla conclusione il trequartista dell’Atalanta Teun Koopmeiners: il numero 20 fulmina Adam Davies con un perfetto destro ad incrociare. Dopo un intero match addormentato dal possesso degli Orange, il Galles trova a sorpresa la rete del pareggio con il migliore dei suoi, ovvero Norrington-Davies, che di testa sorprende tutti e fa 1-1 al 92′. Un minuto più tardi, però, De Jong si carica la squadra sulle spalle ed inizia l’azione che porta al meraviglioso tuffo di testa di Weghorst, che, proprio in zona Cesarini, regala la vittoria all’Olanda. Van Gaal ed i suoi uomini si aggiudicano l’incontro e salgono a 6 punti.

Galles Olanda 1-2 (0-0)

GALLES: Ward D., Davies B., James D. (dal 32′ st Matondo R.), Johnson B. (dal 32′ st Bale G.), Levitt D. (dal 23′ st Smith M.), Mepham C., Morrell J. (dal 15′ st Colwill R.), Norrington-Davies R., Roberts C., Rodon J., Wilson H.. A disposizione: Davies A., Ampadu E., Bale G., Burns W., Colwill R., Gunter C., Harris M., Matondo R., Smith M., Sorba Thomas, Williams J. Allenatore: Page R..

OLANDA: Flekken M., de Ligt M. (dal 39′ st Martins Indi B.), de Vrij S., Gakpo C. (dal 22′ st Bergwijn S.), Hateboer H., Koopmeiners T., Lang N. (dal 45′ st Til G.), Malacia T., Schouten J. (dal 22′ st de Jong F.), Teze J., Weghorst W.. A disposizione: Cillessen J., Scherpen K., Ake N., Berghuis S., Bergwijn S., Blind D., de Jong F., Depay M., Dumfries D., Klaassen D., Martins Indi B., Til G. Allenatore: van Gaal L..

Reti: al 47′ st Norrington-Davies R. (Galles) al 5′ st Koopmeiners T. (Olanda), al 49′ st Weghorst W. (Olanda).

Ammonizioni: al 3′ pt Teze J. (Olanda).











