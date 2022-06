Video/ Galles Ucraina (1-0) gol e highlights: Bale e compagni volano in Qatar!

VIDEO GALLES UCRAINA, LA PARTITA

Finisce 1-0 per i padroni di casa la finale degli spareggi per accedere ai prossimi campionati mondiali, Qatar 2022, tra Galles ed Ucraina. Decide un autogol di Yarmolenko al 34′, propiziato da una punizione calciata con grande potenza dalla stella gallese del Real Madrid, Gareth Bale. Il numero 7 ucraino ha spiazzato il suo portiere Bushchan con un goffo colpo di testa che si è insaccato in rete. Pochi minuti dopo lo stesso Yarmolenko viene atterrato da Allen in area di rigore, ma arbitro e VAR non intervengono: dal replay proposto dalla regia il contatto falloso tra i due sembrava netto.

Diretta/ Galles Ucraina (risultato finale 1-0): Bale vola al Mondiale in Qatar!

Dopo un primo tempo poco spettacolare, nel secondo tempo saltano tutti gli schemi e le due squadre offrono un vero e proprio show, con occasioni create da una parte e dall’altra: Ramsey dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa si divora un rigore in movimento a porta praticamente vuota, il neo-entrato Johnson colpisce il palo al 75′, mentre poco dopo Bale si fa ipnotizzare dall’estremo difensore ucraino e si divora il 2-0. Il vero protagonista del finale di gara, però, è Hennessey, che più volte chiude la saracinesca e compie autentici miracoli, respingendo qualsiasi assalto ucraino. Il cuore dell’Ucraina non basta, al Mondiale ci va il Galles. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI GALLES UCRAINA 1-0

Italia ripescata ai Mondiali Qatar 2022?/ L'Ecuador potrebbe essere squalificata e...

VIDEO GALLES UCRAINA, IL TABELLINO

Galles-Ucraina 1-0 (1-0)

GALLES (4-4-2): Hennessey 7; Williams 6.5 (91′ Norrington-Davies sv), Rodon 6.5, Ben-Davies 7, C. Roberts 6.5; James 7 (71′ Johnson 6), Allen 6, Ramsey 6.5, Ampadu 6; Bale 7 (82′ Wilson sv), Moore 6.

A disposizione: Ward, A. Davies, Gunter, Mepham, Morrell, J. Williams, Harris, Thomas, Matondo. CT:Rob Page 7

UCRAINA (4-1-4-1): Buschan 6.5; Karavaev 6, Zabarnyi 6, Matviyenko 6, Mykolenko 6; Stepanenko 6 (70′ Sydorchuk 6); Yarmolenko 5.5, Malinovskyi 5 (70′ Shaparenko 6), Zinchenko 6, Tsygankov 6 (77′ Mudryk sv); Yaremchuk 5.5 (77′ Dobvyk sv).

A disposizione: Pyatov, Riznyk, Sobol, Bondar, Syrota, Pikhalonok, Lacharaba, Zubkov. CT: Petrakov 5.5

Arbitro: Mateu Lahoz (ESP) 5.5

RETI: 34′ aut. Yarmolenko

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Allen, Mykolenko, James. Angoli: 4-7. Recupero: 3′, 5′.

Infantino choc su lavoratori morti a Mondiali Qatar/ “Fifa dà lavoro quindi dignità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA