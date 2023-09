Video/ Genk Fiorentina (2-2) gol e highlights: beffata la Viola (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GENK FIORENTINA (2-2): LA PARTITA

La Fiorentina butta 2 punti, ed esce dalla trasferta belga della Cegeka Arena con un 2-2 che sa di beffa, al termine di questa gara valida per la prima giornata del Girone F della UEFA Conference League. I Viola partono forte e sbloccano il risultato dopo soltanto 7 minuti: angolo perfetto battuto da Nico Gonzalez e Ranieri che salta più in alto di tutti, approfittando anche di un’incertezza del portiere. Passano 5 minuti, ed il Genk risponde: palla scodellata in mezzo e mischia furibonda risolta da una zampata di Zeqiri, che da vero killer d’area di rigore fulmina Christensen. I belgi prendono coraggio, ci provano, ma succede l’impensabile, con gli italiani che tornano avanti.

Al 23esimo, infatti, arriva il 2-1: rete che arriva ancora una volta da un corner, con Ranieri che raccoglie la sponda di Milenkovic e chiude in porta con un taglio perfetto. Doppietta pazzesca del centrale italiano, che si regala una serata indimenticabile. Nel secondo tempo i Viola sono costretti a rinunciare a Nico Gonzalez per infortunio, ed i ritmi inevitabilmente calano. Nel finale, però succede di tutto. Nzola si mangia un gol a porta vuota pazzesco, e poco dopo il Genk pareggia una partita che ormai sembrava in controllo: Mckenzie salta più in alto di tutti ed impallina Christensen con un’incornata imperiosa. Nel recupero i padroni di casa colpiscono addirittura un palo interno.

VIDEO GOL GENK FIORENTINA (2-2): TABELLINO

Genk (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; Galarza, Heynen; Fadera (46′ Bonsu Baah), El Khannouss (88′ Hrosovsky), Oyen (77′ El Hadj); Zeqiri (72′ Arokodare). Allenatore: Vracken.

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (63′ Parisi); Arthur, Mandragora (63′ Maxime Lopez), Duncan; Nico Gonzalez (46′ Kouamé), Beltran (71′ Nzola), Sottil (71′ Brekalo). Allenatore: Italiano.

Marcatori: 7′ Ranieri (Fio), 12′ Zeqiri (Gen), 23′ Ranieri (Fio), 85′ McKenzie (Gen)

Direttore di gara: Stephanie Frappart

Cartellini gialli: Munoz, Mandragora, Biraghi

Cartellini rossi: –

