Video/ Genoa Bologna (0-0) highlights. Pesante errore di Sansone (Serie A)

Pareggio a reti bianche per Genoa e Bologna. Andreazzoli tira un sospiro di sollievo, visto che la prestazione della sua squadra è stata opaca, mentre per la squadra di Mihajlovic è grande il rammarico. Sta tutto nel rigore sbagliato da Sansone, sulla cui coscienza pesa il cucchiaio dal dischetto. Il rigore al 77’ si stampa sulla traversa a Radu battuto. Un azzardo che costa caro: due punti e un terzo posto mancato. La classifica però continua a sorridere al Bologna, mentre il Genoa si mostra troppo timido e va vicino al gol con Schone, la cui punizione al 32’ si stampa sulla traversa. In avvio il Bologna controlla subito bene la partita, mentre il Genoa fatica a spezzare la trama di passaggi degli avversari, Al 14’ Soriano si accentra e calcia di potenza, con la palla che finisce di poco fuori. Un paio di minuti dopo Sansone deposita la palla alle spalle di Radu su scarico di Palacio, ma è in posizione di fuorigioco. Il Genoa ci prova al 18’ con Ghiglione, ma il tiro-cross viene respinto da Skorupski, non senza difficoltà. La prima ghiotta occasione capita al Genoa: al 32’ la punizione di Schone finisce sulla traversa, imprecisa la ribattuta di Lerager, con il portiere del Bologna fuori causa. Il Grifone allora cambia marcia e al 50’ Barreca chiama Skorupski in causa con un diagonale insidioso. Il Bologna torna in avanti e al 75’ ha l’episodio decisivo. Massa sanziona con un calcio di rigore il contatto tra Schone e Soriano. Sansone azzarda il cucchiaio e spiazza Radu, ma la palla finisce sulla traversa. Provvidenziale poi l’intervento del portiere del Genoa sul tiro di Soriano. Questa l’ultima fiammata del match.

LE DICHIARAZIONI

Dopo il pareggio per 0 a 0 contro il Bologna, l’allenatore del Genoa ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport. «A leggere i numeri potremmo essere contenti, di sicuro la gara ha detto che c’era una squadra sopra l’altra che è il Bologna», ha dichiarato Andreazzoli. La prestazione non gli è affatto piaciuta. «Altre volte giocavamo molto meglio e meritavamo molto di più e non portavamo via niente, oggi abbiamo portato via un punto. Bisogna migliorare». Secondo Andreazzoli il Bologna ha fatto meglio del Genoa «per il possesso, il palleggio e la personalità che ci ha messo, per il dominio territoriale». La sua squadra non è riuscita a contrapporsi a questi aspetti. «Dobbiamo prendere anche quello che c’è di buono in una serata che non mi è piaciuta». Soprattutto considerando le qualità del Bologna. «Una squadra che non avevo dubbi, dalla metà campo in su ha grande personalità e in difesa ha concesso pochissimo ai nostri attaccanti». Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, ha commentato l’errore di Sansone dal dischetto in conferenza stampa. «Indubbiamente poteva fare un’altra scelta e calciarlo in maniera sicura, ma non è mai intenzione nostra colpevolizzare un calciatore». Servirà comunque per crescere. Il Bologna si consola con la prestazione e il punto conquistato, anche se potevano essere tre. «Siamo stati aggressivi e lucidi, abbiamo cercato di impostare il gioco con qualità. Da quel punto di vista siamo ampiamente soddisfatti». C’è tanto da fare anche in fase offensiva dunque: «Dobbiamo lavorare e migliorare. Dal calcio di rigore, alla mancanza di cinismo e precisione. Dobbiamo sapere che dobbiamo migliorare questo aspetto. Dobbiamo responsabilizzarci con i calciatori di qualità che devono trovare lo spunto».

