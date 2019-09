Diretta Genoa Bologna/ Streaming video tv: sfida salvezza (Serie A)

Genoa Bologna sarà diretta dal signor Davide Massa, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre: turno infrasettimanale valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020, tra due squadre che vanno a caccia di riscatto. Il Grifone arriva da due sconfitte consecutive: dopo l’ottimo avvio con 4 punti in due giornate ha perso in maniera beffarda contro l’Atalanta e si è fatto superare a Cagliari, oggi ritrova Marassi e spera di prendersi una vittoria contro un avversario reduce dal primo ko in questo campionato, quello interno contro la Roma che è maturato all’ultimo secondo. Sulla carta dunque si tratta di due squadre che possono chiudere con largo anticipo il discorso salvezza, ma che sanno di dover sgomitare per ottenere il traguardo; adesso, mentre aspettiamo la diretta di Genoa Bologna, vediamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Ferraris valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Bologna sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà esclusivamente sui canali di Sky Sport che sono riservati ai soli abbonati al pacchetto Calcio. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA

In Genoa Bologna dovremmo rivedere Pinamonti in coppia con Kouamé, dopo il turnover di domenica: Aurelio Andreazzoli ha le idee chiare e propone Ghiglione e Barreca a dare una mano sulle corsie laterali, con difesa a tre pronta a trasformarsi in una linea a cinque guidata, davanti a Ionut Radu, da Cristian Romero, Cristian Zapata e Criscito che come sempre gioca dietro. In mezzo al campo la regia di Radovanovic, aiutato da Schone che si incaricherà anche di battere i calci piazzati; l’altra mezzala sarà Lerager. Nel Bologna solito 4-2-3-1 con Bani e Denswil a protezione di Skorupski, mentre Tomiyasu e Krejci saranno i due terzini; fuori causa Danilo Larangeira, a centrocampo invece Dzemaili farà coppia con Medel (i due sono favoriti su Andrea Poli, che gioca quasi un derby visti i trascorsi nella Sampdoria) e davanti a loro opererà Roberto Soriano, stretto tra Orsolini e Nicola Sansone che saranno gli esterni. La sfida tra ex in attacco dovrebbe essere vinta da quello più rappresentativo, vale a dire Palacio che dunque spingerà Destro in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Genoa Bologna indicano nel Grifone la squadra favorita, all’interno di una situazione equilibrata: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2,40 volte la posta messa sul piatto, contro il valore di 2,85 che è stato sancito per il segno 2 e dunque per il successo dei felsinei. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,50 volte quanto puntato.



