Video/ Genoa Brescia (3-1): highlights e gol. I liguri non sbagliano in casa

Buona la prima per Thiago Motta sulla panchina del Genoa. La compagine ligure risponde alla rete di Tonali con Agudelo, Kouamè e Pandev. Andiamo a scoprire le statistiche della gara. Possesso palla ampiamente a favore del Genoa con un 63% contro il 27% del Brescia. I dati sui tiri in porta, 11 contro 2, fotografano al meglio una gara a senso unico nella seconda frazione. Riguardo i numeri personali spiccano gli assist vincenti di Ghiglione, Kouamè e Pinamonti. Kouamè e Pandev, oltre ai gol, hanno crato due occasioni da rete spaccando in due il match. Anche il colombiano Agudelo, due passaggi riusciti oltre al gol, ha contribuito a far girare il match. Romero, 10 recuperi, ha disputato un’ottima gara nella fase difensiva. Poco Brescia contro un Genoa che ha meritato pienamente la vittoria.

LE DICHIARAZIONI

Il tecnico del Genoa Thiago Motta, all’esordio sulla panchina dei liguri, è logicamente soddisfatto della vittoria sul Brescia. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Sto provando una buona sensazione. I giocatori sono stati bravi, dal primo all’ultimo minuto ed era quello che avevo chiesto prima della partita. Che restassimo squadra anche nella difficoltà, sono contento per loro. o trovato giocatori interessantissimi. Abbiamo una rosa di qualità e molto lunga, ma mi ha colpito soprattutto la disponibilità di tutti. La strada è questa: anche nei momenti di difficoltà dobbiamo imparare a restare squadra”. Eugenio Corini non reputa negativa la prestazione della sua compagine: : “Direi che abbiamo approcciato bene anche il secondo tempo, poi dopo il gol dell’1-1 l’inerzia è passata dalla parte del Genoa. Nonostante questo con Romulo potevamo a riallungare, ma alla fine con i gol di Kouame e Pandev si è fatto tutto più difficile. Nel finale abbiamo provato a pareggiarla ma non ce l’abbiamo fatta. Peccato perché per 65 minuti avevamo fatto un’ottima partita”.

