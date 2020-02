Video/ Genoa Cagliari (1-0): gol e highlights, Pandev è decisivo! (Serie A)

Il video di Genoa Cagliari regala gol ed emozioni al Ferraris, in quella che è stata a tutti gli effetti una partita combattutissima, decisa dalla rete di Goran Pandev. Primo squillo al nono minuto: i sardi, con Joao Pedro, impegnano Perin con un tiro a giro che il portiere dei liguri è costretto a respingere in corner. La risposta del Genoa poco prima del ventesimo: Sanabria intercetta una palla persa dal Cagliari, ma Cragno lo argina col corpo. Gli ospiti, intanto perdono Cacciatore e Faragò per infortunio. Al loro posto entrano Walukiewicz e Mattiello. Nel Genoa, invece, salta Ghiglione ed entra Goran Pandev. L’ex Lazio, Inter e Napoli, trova abbastanza presto una bellissima giocata a giro dal limite, che si infila all’angolino basso dove Cragno non può arrivare. Nel secondo tempo la partita è molto combattuta, con la squadra di Maran che prova almeno ad acciuffare il pareggio. Genoa e Cagliari lottano su ogni pallone e l’arbitro Calvarese comincia ad essere minaccioso, soprattutto nei confronti di Nainggolan, che a causa di un cartellino giallo rimediato a Marassi, salterà la sfida col Napoli. Dopo un tentativo di Sanabria per il Genoa ed un destro di Pellegrini per il Cagliari la gara rallenta leggermente. Si riaccende di improvviso nel finale, quando i padroni di casa cominciano a sentire l’assenza di Schone, anche lui uscito per infortunio al posto di Ankersen. Il Genoa sciupa il possibile raddoppio con Pinamonti, mentre Cragno è decisivo su Pandev. Grifone quasi agguantato sulla frustata finale di Nainggolan, che centra la traversa in favore di Joao Pedro. L’attaccante del Cagliari, però, sbaglia da due passi.

VIDEO GENOA CAGLIARI: IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI 1-0 (1-0)

MARCATORI: 43′ Pandev

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (39′ Pandev), Sturaro, Radovanovic, Schöne (52′ Ankersen), Criscito; Pinamonti (74′ Cassata), Sanabria. All. Nicola

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore (24′ Mattiello), Klavan (77′ Pereiro), Pisacane; Faragò (14′ Walukiewicz), Nandez, Ionita, Lu. Pellegrini; Nainggolan; João Pedro, Simeone. All. Maran

Arbitro: Calvarese di Teramo

Ammoniti: Pinamonti, Radovanovic, Sturaro (G), Cacciatore, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Nandez (C)

