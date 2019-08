Video/ Genoa Imolese (4-1): gol e highlights, tutto facile per il Grifone

Una partita sostanzialmente a senso unico: questo emerge dal video di Genoa Imolese, incontro valido per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Si giocava a Chiavari, dove i tanti tifosi del Grifone hanno assistito a una netta e convincente vittoria per 4-1 del nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli. Rossoblù già in vantaggio al secondo minuto di gioco grazie al calcio di rigore trasformato da Domenico Criscito, entro la mezz’ora arrivano anche le reti di Riccardo Saponara al 24′ e Paolo Ghiglione al 28′, che di fatto mettono in cassaforte per il Genoa la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia con enorme anticipo. Il gol di Isnik Alimi al 71′ salva l’onore dell’Imolese, ma se qualcuno per caso avesse cullato sogni di rimonta ecco il gol su punizione di Lasse Schone al 74′ a mandare definitivamente in archivio la contesa. La Coppa Italia tornerà per il Genoa solamente a inizio dicembre, quando il Grifone affronterà al quarto turno la vincente di Ascoli Trapani, in programma domani.

VIDEO GENOA IMOLESE: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Genoa Imolese, queste sono state le dichiarazioni in conferenza stampa di Aurelio Andreazzoli, nuovo allenatore del Grifone: “Bene la gara per quelle che erano difficoltà dell’esordio. I ragazzi hanno avuto pazienza. Prosegue il lavoro di avvicinamento al campionato. Per Saponara nessun problema, ma in questo periodo quando si mette mano ai flessori occorre andarci cauti. Schone é stato bravo, mentre Barreca é stato preso da un virus intestinale e gli é venuta la febbre. Abbiamo preferito rinunciare a lui. Complimenti alla squadra, giocavamo contro una rivale che ha qualità e con un sistema di gioco data dal suo allenatore. Per i dettagli ci vuole più tempo, possiamo essere contenti. Auspicavamo l’unione del gruppo e l’obbiettivo è stato raggiunto. Gli attaccanti si sono dati molto da fare: hanno duettato, mostrato qualità nel gioco aereo. Ghiglione non é la sorpresa della prima parte di stagione, ma il gruppo e l’affiatamento tra di loro. Splendido venire qui, ringrazio la società dell’Entella per averci dato ospitalità”.

VIDEO GENOA IMOLESE: GOL E HIGHLIGHTS





