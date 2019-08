Diretta Genoa Imolese/ Info streaming video tv: Grifone favorito (Coppa Italia)

Genoa Imolese, diretta dall’arbitro Pairetto questa sera, venerdì 16 agosto 2019 alle ore 20.30 allo stadio Comunale di Chiavari – si giocherà in casa della Virtus Entella per l’indisponibilità del campo di Marassi e del Romeo Galli di Imola, entrambi in ristrutturazione -, sarà l’anticipo che aprirà ufficialmente il programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Esordio ufficiale del nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli, reduce da alcuni test importanti a livello internazionale con la perla del successo sul campo del Lione. Ma i rossoblu sono chiamati a riscattare fin da Genoa Imolese, ma soprattutto in campionato, una stagione molto difficile, conclusa con la salvezza strappata all’ultima giornata sul campo della Fiorentina, con un gol dell’Empoli a Milano che avrebbe rovinato la festa ai rossoblu. L’Imolese, tornata tra i professionisti nella scorsa stagione, si è resa protagonista di una grande stagione con tanto di partecipazione ai playoff che si è spinta fino alla semifinale per la Serie B, perduta nel doppio confronto con il Piacenza. Sarà difficile confermarsi ma gli emiliani hanno una struttura solida e hanno già superato due turni di Coppa Italia – il secondo ai rigori contro la Juve Stabia – per regalarsi la sfida contro il Genoa.

DIRETTA STREAMING E TV, COME VEDERE IL MATCH

Genoa Imolese non sarà visibile in diretta tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento. Non ci sarà neanche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet, si potranno però avere aggiornamenti consultando i profili social ufficiali dei due club sulle varie piattaforme tra Facebook, Twitter o Instagram.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA IMOLESE

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni che dovrebbero scontrarsi in Genoa Imolese stasera allo stadio Comunale di Chiavari, per il match del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Genoa padrone di casa allenato da Aurelio Andreazzoli dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 schierato con Radu, Biraschi, Zapata, Criscito, Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Saponara, Barreca, Pinamonti, Kouamè. Risponderà l’Imolese allenata dal nuovo tecnico Federico Coppitelli, che ha sostituito Dionisi, con un 3-5-2 così schierato: Rossi; Garattoni, Checchi, Boccardi, Valeau; Provenzano, D’Alena, Marcucci; Tentoni; Padovan, Vuthaj.



