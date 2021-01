Video/ Genoa Lazio (1-1) gol e highlights. Inzaghi: “Recupereremo”

Pari a Marassi tra Genoa e Lazio, un risultato che soddisfa sicuramente più i Grifoni: ecco allora gli highlights nel video Genoa Lazio 1-1. Al 12′ viene fischiato un calcio di punizione dal limite per un fallo su Milinkovic-Savic ma l’arbitro viene richiamato al VAR: il contatto è in area e la punizione si trasforma in un calcio di rigore per la Lazio, che Immobile trasforma spiazzando Perin e portando la Lazio in vantaggio a Marassi. Doppia occasione per la Lazio su punizione dal limite: al 23′ Milinkovic-Savic va vicinissimo all’incrocio dei pali, al 26′ ci prova invece Luis Alberto ma stavolta la mura è completamente sballata. Al 33′ tegola per il Genoa con Zapata che lamenta un problema muscolare: il difensore è costretto alla sostituzione, al suo posto entra Radovanovic. Al 40′ splendida intuizione di Milinkovic-Savic che pesca Immobile con un grande lancio dalle retrovie: il controllo di palla del centravanti è eccellente, non la conclusione che finisce a lato da ottima posizione.

La Lazio inizia la ripresa con Luiz Felipe in campo al posto di Patric, mentre il Genoa sostituisce Rovella e Pjaca con Zajc e Shomurodov. Al 9′ bella chiusura di Acerbi su Shomurodov, quindi al 12′ si rivede in avanti la Lazio con Luis Alberto, sulla cui conclusione c’è una deviazione di Masiello a togliere le castagne dal fuoco a Perin. La Lazio però incassa al 14′ un contropiede terrificante che gli costa il pari: scatta Shomurodov che salta secco Lucas Leiva e appoggia per Destro, che segna concludendo di prima intenzione. La Lazio reclama un altro rigore per un fallo di mano di Zappacosta ma l’arbitro segnala un fallo di Luiz Felipe dopo la review al VAR. Ultima chance al 33′ quando Lazzari è stato bravo a scappar via sulla destra ma senza trovare poi la misura per l’assist a Caicedo, che è arrivato in ritardo su un pallone solo da spingere in rete.

VIDEO GENOA LAZIO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Davide Ballardini ha visto un Genoa in linea con la vittoria di La Spezia: “Il Genoa ci ha provato a vincere, con le sue qualità, da squadra. Ma un allenatore sa quanto sia difficile quando giochi contro un grande avversario, quindi va bene l’entusiasmo e il pareggio. Siamo partiti timidi ma poi ha fatto una grande partita. Ci teniamo la buonissima prestazione. Il Genoa ha preso consapevolezza ed è venuto fuori bene. Nel secondo tempo abbiamo meritato il risultato, anche la Lazio ha avuto la possibilità di andare in vantaggio. La squadra vuole questo, gli attaccanti si danno fare nelle due fasi, i centrocampisti devono abbinare quantità e qualità, gli esterni altrettanto. Siamo contenti per la partita fatta. Non mi ha stupito nessuno, conosco i miei giocatori”. Simone Inzaghi non nasconde la delusione per il mancato ritorno alla vittoria della Lazio: “Abbiamo approcciato bene e fatto un ottimo primo tempo. Purtroppo, abbiamo fatto un solo gol e poi non siamo riusciti a soffrire a inizio ripresa. Andiamo via da Marassi con tanta delusione. Volevamo cominciare il nuovo anno con i 3 punti. Mercoledì avremmo un’altra gara difficile contro la Fiorentina. Recuperi? Acerbi e Leiva hanno fatto entrambi una buona gara. Manca ancora qualcuno all’appello e avrò bisogno di tutti in queste partite. Spero al più presto di recuperare Correa, Lulic e Fares. Dobbiamo mantenere le nostre certezze e analizzare il fatto che non stiamo raccogliendo abbastanza. Lavoreremo su noi stessi e miglioreremo gli errori. Fiorentina? È una squadra in ripresa che ha fatto un grande risultato con la Juventus. Ha un ottimo allenatore e giocatori insidiosi. Servirà una grande partita“.

VIDEO GENOA LAZIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA