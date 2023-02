Video/ Genoa Palermo (2-0) gol e highlights: apre Gudmundsson, chiude Jagiello

VIDEO GENOA PALERMO: VITTORIA LIGURE SUI ROSANERO

Genoa Palermo video gol e highlights della giornata numero ventiquattro di Serie B con la squadra di Gilardino che supera per 2-0 quella di Corini nonché sua ex squadra. La sfida si rivela sin dalle prime battute aperta ad ogni possibile risultati, la fase di studio iniziale viene interrotta ad intermittenza da alcune occasioni da una parte e dall’altra che si tramutano in gol al venticinquesimo: Gudmundsson si inserisce e beffa Pigliacelli portando l’inerzia della partita dalla parte dei liguri nonostante il Palermo cerchi in tutti i modi di pareggiare i conti, ma senza riuscirci. CLICCA QUI PER IL VIDEO GENOA PALERMO

Diretta/ Genoa Palermo (risultato finale 2-0): Gudmundsson e Jagiello in gol

Nella ripresa un piccolo spavento con un malore per un tifoso, allarme comunque presto rientrato per fortuna. Tornando al campo da gioco, Gudmunsson sigla il raddoppio ma la posizione irregolare di Coda, che partecipa all’azione, condanna il Genoa che rimane sull’1-0. Girandole di cambi che rallentano il gioco, ma che al loro interno confezionano anche la rete del 2-0: i neoentrati Puscas e Jagiello rispettivamente divento assist-man e marcatore di giornata piegando il Palermo.

VIDEO GENOA PALERMO: MARTINEZ MURO, GUDMUNDSSON MVP

Genoa Palermo video gol e highlights del successo dei rossoblu sui rosanero in un match che qualche anno fa si giocava in Serie A mentre ora le due storiche squadre risiedono in cadetteria. Torniamo al presente dove c’è una squadra come quella ligure che ha meritato eccome il successo stasera, trascinata da Gudmundsson: il giocatore offensivo di Gilardino ha siglato il gol che ha aperto il match, realizzato una doppietta poi annulla per fuorigioco e poi ancora scheggiato la traversa. Una vera e propria spina nel fianco per i rosanero. Da applausi anche la gara del portiere Martinez, strepitoso su Soleri nella ripresa a negare il gol al giocatore del Palermo.

Serata no per il Palermo, anche se c’è un giocatore che si è contraddistinto nel marasma di insufficienze, soprattutto in un reparto offensivo poco freddo. Stiamo parlando di Sala. Una prestazione completa del giocatore che nel primo tempo evita un gol fatto sulla linea di porta, ma che non si tira indietro nemmeno in fase offensiva dove serve un pallone d’oro a Soleri, proprio nell’occasione citata in precedenza dove Martinez ha alzato il muro. Come se non bastasse, lo si trova in ogni zona del campo con una completezza di rendimento invidiabile.

VIDEO GENOA PALERMO, IL TABELLINO

GENOA-PALERMO 2-0

RETI: 25′ Gudmundsson, 96′ Jagiello.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Badelj, Sturaro (72′ Strootman); Gudmundsson (89′ Jagiello), Aramu (72′ Dragus); Coda (72′ Puscas).

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (73′ Segre), Saric, Damiani (46′ Gomes), Verre, Sala; Brunori, Di Mariano (65′ Tutino).

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

AMMONITI: Sabelli, Hefti, Segre, Mateju, Nedelcearu

