Video/ Genoa Roma (1-3): highlights e gol. Tutto facile per Fonseca (Serie A)

Nella 20^ giornata di Serie A, e dopo 2 sconfitte consecutive in campionato la Roma riesce a cambiare marcia e torna alla vittoria approfittando dei ripetuti errori difensivi che mettono sempre più nei guai il Genoa nella lotta per non retrocedere. Come si vede nel video di Genoa Roma, il match inizia nel migliore dei modi per i giallorossi: al 5′ un tiro cross di Under, complice anche un inserimento di Lorenzo Pellegrini che non riesce però ad arrivare sul pallone, beffa Perin che vede il pallone insaccarsi all’angolino. Il primo tempo è fortemente di marca giallorossa, il Genoa prova a reagire ma rischia molto in contropiede, con la Roma che si muove molto bene sulle fasce con Under e soprattutto con Spinazzola, che vuole smentire l’Inter che l’ha considerato non affidabile fisicamente. E al 44′ proprio Spinazzola scende bene sulla sinistra e piazza in area un cross teso che Biraschi fa rotolare in maniera beffarda nella propria porta. Sembra una doccia gelata ma su un lancio dalle retrovie Pandev beffa la difesa romanista e accorcia immediatamente le distanze, approfittando anche di una non impeccabile uscita di Pau Lopez.

IL SECONDO TEMPO

Insiste il Genoa nella ripresa e il portiere spagnolo della Roma si riscatta togliendo dalla porta un colpo di testa di Goldaniga che pareva a colpo sicuro. Il Genoa alza i giri ma nel momento migliore dei Grifoni sbaglia Perin, che al 29′ scivola al momento di un rinvio e consegna il pallone a Pellegrini: filtrante dal limite dell’area per Dzeko e gol dell’1-3 confezionato. E’ la rete che di fatto decide la partita, alla fine del recupero Pau Lopez nega la doppietta a Pandev ma la Roma piazza un segnale importante nella corsa Champions dimenticando le polemiche delle ultime settimane.

