Video/ Genoa Sampdoria (0-1): highlights e gol. Gabbiadini decide il Derby all’85’!

Sconfitta in extremis per Motta col risultato di 1-0 contro i blucerchiati nella stracittadina della 16^ giornata di Serie A. Come si vede nel video di Genoa Sampdoria è stato un Derby della Lanterna tiratissimo nel primo tempo, poche occasioni e tanti falli. Radu deve sventare un cross teso su punizione di Linetty, poi è Ramirez nella Samp a incunearsi bene in area al 18′, ma non si concretizza l’assist a centro area per Ekdal. Vengono ammoniti Ghiglione, Cassata e Ronaldo Vieira che rischia la seconda ammonizione per una trattenuta su Schone, mentre il Genoa si fa vedere con dei colpi di testa di Biraschi e Sanabria che non centrano il bersaglio. La Sampdoria ci prova di nuovo con Ramirez ma la mira è sballata, poi al 45′ Ranieri deve rinunciare all’infortunato Ekdal, sostituito da Murillo, ma nella prima frazione ad emergere è stata davvero solo la paura di perdere delle due squadre.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il derby non cambia tema, Ramirez a contatto con Radovanovic cade in area ma viene ammonito per simulazione, vengono ammoniti anche Criscito e Colley, ma le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano. Ci prova il Genoa con un’interessante punizione di Sanabria che finisce comunque alta, alla mezz’ora anche i blucerchiati operano un doppio cambio, con Caprari e Gabbiadini che sostituiscono Quagliarella e Ramirez. Sarà la mossa vincente, i blucerchiati ripartono con maggiore efficacia e al 40′ piazzano il colpo del ko. Brutto errore di Ghiglione che regala palla a Linetty, il polacco affonda e scarica verso Gabbiadini che dal limite dell’area lascia partire un sinistro a fil di palo, chirurgico, che Radu non può parare. Un colpo che fa malissimo al Genoa, che non riesce a reagire, e che regala ossigeno prezioso alla Sampdoria, oltre all’entusiasmo di una vittoria nel derby che scatena l’entusiasmo della Gradinata Sud di Marassi.

VIDEO GENOA SAMPDORIA, HIGHLIGHTS E GOL





