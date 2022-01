Video/ Genoa Spezia (0-1) highlights e gol: Bastoni condanna i grifoni!

Il Genoa è clinicamente morto, si può pensare ammirando il video Genoa Spezia 0-1. Parafrasando un’uscita – che con il senno di poi si è rivelata davvero infelice – del nuovo presidente Zangrillo, per i grifoni si complica sempre più la corsa verso la salvezza, la sconfitta nel derby ligure contro la Spezia rischia di rappresentare la pietra tombale su una stagione fin qui a dir poco fallimentare, con una sola vittoria in ventuno giornate di campionato, caratterizzata da un cambio di proprietà e di allenatore che invece di migliorare la situazione la sta incredibilmente peggiorando.

Al Ferraris i padroni di casa – guidati da Tassotti, chiamato a rimpiazzare Shevchenko risultato nuovamente positivo al coronavirus – regalano un tempo agli avversari che al quarto d’ora passano in vantaggio con la conclusione vincente di Bastoni, servito alla perfezione da Verde che poi mancherà l’appuntamento con il raddoppio così come Manaj e Maggiore. Gli ospiti dominano la prima frazione di gioco e vanno al riposo con tanti rimpianti perché avrebbero potuto tranquillamente mettere la partita in ghiaccio ancor prima dell’intervallo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Genoa prova a reagire con un triplo cambio e in effetti grazie ai nuovi innesti si rende molto più pericolosa dalle parti di Provedel con Pandev e Hefti che vanno vicinissimi all’uno pari. Anche se lo Spezia sfiora di nuovo il bis in contropiede ancora con Verde che grazia Sirigu sparando il pallone alle stelle dall’altezza del dischetto, e poi con Nzola che si invola in campo aperto ma invece di passare la palla a un compagno libero al centro si fa ingolosire e tenta l’assolo calciando malissimo e debolmente.

Risultato che resta in bilico fino all’ultimo con Destro che allo scoccare del novantesimo sbaglia a pochi passi dal bersaglio, sarà questa di fatto l’ultima emozione della serata che si conclude con la festa degli spezzini, tre punti pesantissimi che a maggio potrebbero fare la differenza tra la retrocessione e la permanenza in Serie A. E consentono a Thiago Motta di mantenere il suo posto in panchina, almeno fino al prossimo scivolone.

VIDEO GENOA SPEZIA 0-1, IL TABELLINO

GENOA-SPEZIA 0-1 (0-1)

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani (46’ Hefti), Vasquez; Fares, Melegoni (46’ Rovella), Badelj (80’ Portanova), Sturaro, Cambiaso (46’ Pandev); Destro, Ekuban (71’ Caicedo). All. Mauro Tassotti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore (85’ Kovalenko), Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj (78’ Nzola), Verde (89’ Ferrer). All. Alexandre Hugeux.

ARBITRO: Marco Guida (sez. di Torre Annunziata).

AMMONITI: 5’ Ekuban (G), 16’ Destro (G), 54’ Vasquez (G), 54’ Manaj (S), 82’ Maggiore (S), 90’+4’ Amian (S).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 14’ Bastoni (S).

