Video/ Genoa Udinese (1-1): gol e highlights, rimpianti per il Grifone (Serie A)

VIDEO GENOA UDINESE (1-1): TUTTO NELLA PRIMA FRAZIONE

Ecco il video di Genoa Udinese, partita valida per la 27^ giornata di Serie A. Giusto pari tra Genoa e Udinese a Marassi, anche se i rossoblu sono andati vicinissimi a fare bottino pieno nel finale. L’Udinese prova a tenere subito alti i ritmi della partita ma a passare il Genoa: all’8′ segna Pandev che batte Musso di sinistro dopo un buon controllo palla su cross di Strootman: gol inizialmente annullato ma la review al VAR stabilisce come il macedone non abbia toccato il pallone con la mano. Gol dunque valido e ammonizione per Pandev per l’esultanza. Al 13′ pareggia subito Pereyra, ma stavolta il check del VAR conferma l’annullamento del gol per fuorigioco. L’Udinese però cresce: al 24′ Stryger Larsen calcia di poco sopra la traversa, al 28′ viene fischiato un rigore per i friulani per fallo di Criscito, ammonito nell’occasione, su Pereyra. Rodrigo De Paul con freddezza trasforma dagli undici metri siglando l’1-1. Al 33′ non si concretizza un contropiede tra De Paul e Pereyra, con i friulani che perdono una buona chance per ripartire. Al 39′ ancora chance per l’Udinese con Llorente che indirizza bene di testa il pallone sul secondo palo, trovando però un grande riflesso di Perin che salva la sua porta.

VIDEO GENOA UDINESE: IL SECONDO TEMPO

Spostiamoci al secondo tempo con l’analisi del video di Genoa Udinese. Il primo lampo della ripresa è dell’Udinese al 10′ con De Maio che arriva con perfetta scelta di tempo al colpo di testa, senza inquadrare però la porta. Al 12′ risponde il Genoa con una gran botta di Zappacosta che non impensierisce però Musso. Al 19′ Makengo prende il posto di Arslan tra le fila dei friulani, che al 23′ provano ancora a impensierire Perin, che controlla però agevolmente un destro di Stryger-Larsen. Le chance finali come detto sono per i Grifoni: Al 90′ splendida serpentina di Zajc che arriva però poi a chiudere sull’esterno della rete da posizione ravvicinata. Al 93′ sfonda anche Behrami sulla destra e per poco non sorprende Musso con una gran botta da posizione defilata che si stampa sulla traversa.

VIDEO GENOA UDINESE: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Davide Ballardini sottolinea come il Genoa si sia trovato di fronte un avversario di qualità: “Il Genoa ha giocato una buona partita contro una squadra importante per qualità e forza. Fare una buona partita contro una squadra importante è sempre un grande merito, siamo soddisfatti della prestazione. L’idea era non dare riferimenti. I tre difensori dell’Udinese sono tutti alti un metro e novanta. Volevamo attaccare lo spazio e legare il gioco: siamo riusciti a farlo, non sempre bene, ma quella era l’idea. “L’Udinese, quando difende, lo fa con tutti i suoi giocatori, ed è difficile trovare spazio. Devi essere bravo ad allargarli e a cercare la palla per gli attaccanti o per l’inserimento dei centrocampisti. L’Udinese ha concesso poco o nulla all’Inter, al Milan. È paragonabile alle più forti del nostro campionato in questo momento. Oggi abbiamo giocato contro una squadra forte. In certi momenti le cose ti girano bene e vinci quando non dovresti, altre volte non ti gira bene e devi essere contento della prestazione e del punto raccolto. Loro sono forti, umili, e sono forti individualmente. Siamo davvero soddisfatti della partita e del punto preso”.

Anche Luca Gotti è soddisfatto dell’Udinese nonostante la stanchezza nel finale: “I primi dieci minuti non mi erano dispiaciuti, fino a quella che è stata una prodezza di Pandev. Nel recupero abbiamo concesso due occasioni, e probabilmente ho sottovalutato la stanchezza di qualche giocatore. Senza quel minuto e mezzo saremmo andati via con la sensazione di aver lasciato due punti. Nel primo tempo abbiamo speso abbastanza per riprendere il risultato, poi abbiamo avuto le nostre occasioni. Avevo la sensazione che avremmo potuto puntare a qualcosa di importante, quel minuto e mezzo mi lascia un po’ di amaro in bocca. Se posso essere sincero rispetto al girone d’andata non credo sia cambiato molto. Nelle prime partite abbiamo avuto una débacle a livello numerico, siamo risaliti piano piano e poi siamo andati nelle secche, abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Adesso stiamo raccogliendo quello che meritiamo di raccogliere“.



