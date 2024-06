Video/ Georgia Repubblica Ceca (1-1) gol e highlights: Schick risponde a Mikautadze! (EURO 2024, 22 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GEORGIA REPUBBLICA CECA: LA SINTESI

Al Volksparkstadion di Amburgo le Nazionali di Georgia e Repubblica Ceca non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i cechi partono fortissimo aggredendo l’area avversaria con la tripla chances fallita da Hlozek, Krejici e Shick al 3′ a causa delle parate di Mamardashvili. Lo stesso Schick non combina poi di meglio nemmeno intorno al 4′. La Cechia si vede annullare un gol su suggerimento del VAR al 24′ per il fallo di mano commesso da Hlozek ed insiste con le iniziative di Cerny, al 27′, e dello stesso Hlozek, al 29′.

I crociati tentano di invertire il trend iniziale con Coufal che rischia l’autorete ed è invece Mikautadze a siglare la rete del vantaggio per i suoi al 45’+4′ trasformando il calcio di rigore concesso per il fallo di mano di Hranac segnalato dal VAR. Sul fronte opposto Schick sfiora il pari immediato incappando nell’ennesimo intervento decisivo di Mamardashvili al 45’+4′. Nel secondo tempo Kvaratskhelia non brilla come ci si aspetterebbe al 58′ senza trovare compagni ed è invece l’ex romanista Schick a trovare il gol del pareggio per i suoi al 59′, ribadendo la sfera in rete dopo che aveva colpito il palo su un tiro di Holes. Nel finale i biancorossoblu collezionano rimpianti con Krejci al 61′, il subentrato Chytil di testa al 77′, Lingr al 78′ e soprattutto nel recupero con Lobjanidze che, inserito al posto del claudicante Kvaratskhelia, spara alto in contropiede da posizione molto più che favorevole al 90’+5′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Daniel Siebert ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Kashia al 36′, Gvelesiani all’82’, Mekvabishvili all’83’ e Kochorashvili al 90’+5′ da un lato, Coufal al 18′, Provod al 40′, Jurasek al 47′ e Soucek all’81’ dall’altro. Il punto conquistato in questa seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 permette sia alla Georgia di raggiungere quota 1 nella classifica del gruppo F.

