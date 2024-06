Diretta/ Georgia Repubblica Ceca (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Euro 2024, oggi 22 giugno)

DIRETTA GEORGIA REPUBBLICA CECA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, tutto è pronto per la diretta di Georgia Repubblica Ceca, che è una sorta di ultima spiaggia o quasi per queste due Nazionali nel girone F di Euro 2024. Diciamo quasi perché ovviamente il ripescaggio delle quattro migliori terze amplia le possibilità di continuare a sperare anche per chi è partito male, però ovviamente una seconda sconfitta consecutiva sarebbe deleteria per entrambe.

In questo momento è virtualmente terza la Repubblica Ceca per un discorso di differenza reti, anche se si tratta di una consolazione davvero modesta dopo avere sognato a lungo il colpaccio (o almeno un pareggio) contro il Portogallo, invece adesso ai cechi resta solo il -1 rispetto al -2 della Georgia, in una voce che tuttavia da regolamento passerà in secondo piano dopo la disputa dello scontro diretto, il cui risultato sarà la prima discriminante in caso di arrivo a pari punti. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali, poi comincerà la diretta di Georgia Repubblica Ceca! GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Tsitaishvili, Davitashvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Kvaratskhelia. REPUBBLICA CECA (3-4-3): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Soucek, D. Jurasek; Cerny, Schick, Hlozek. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GEORGIA REPUBBLICA CECA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tifosi e appassionati ormai l’hanno capito, giova però ricordare a tutti che, nella fascia di metà pomeriggio, non è prevista la trasmissione in chiaro delle partite di Euro 2024, per cui sarà un’esclusiva della televisione satellitare e quindi di Sky Sport la diretta tv di Georgia Repubblica Ceca. Stesso discorso di conseguenza anche per la diretta streaming video di Georgia Repubblica Ceca, per la quale i punti di riferimento saranno Sky Go e Now TV.

TESTA A TESTA

Dobbiamo notare che la diretta di Georgia Repubblica Ceca ci offrirà una partita inedita, questi due Stati sono indipendenti da circa 30 anni ma le rispettive Nazionali di calcio non si erano ancora mai affrontate, nemmeno a livello amichevole. Nel contesto della prima volta della Georgia nella fase finale di un Europeo, quindi, avremo anche il primo incrocio con la Repubblica Ceca, una piccola pagina di storia scritta a Euro 2024.

Per offrire comunque una sorta di testa a testa verso la diretta di Georgia Repubblica Ceca, potremmo sfruttare alcuni dati proposti dal sito specializzato Transfermarkt, ad esempio il confronto fra i valori delle due rose: quello della Nazionale georgiana tocca quota 161,05 milioni di euro, mentre per la Repubblica Ceca si toccano i 187,90 milioni, una differenza che non è molto consistente, tanto che a livello individuale si traduce in un valore di mercato medio di 6,19 milioni a testa per i giocatori della Georgia e di 7,23 milioni pro-capite per la Repubblica Ceca. L’età media delle rose delle due Nazionali in questi Europei 2024è intrigante, con la Georgia a 27,2 anni e la Repubblica Ceca decisamente più giovane, a 25,5. Infine, possiamo aggiungere che sono ventiquattro i giocatori che militano all’estero a livello di club per la Georgia, mentre la Repubblica Ceca ne ha solamente dieci impegnati fuori dai confini nazionali. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER MUOVERE LA CLASSIFICA

Sabato 22 giugno, per quanto riguarda Euro 2024, sarà aperto alle ore 15.00 del pomeriggio dalla diretta di Georgia Repubblica Ceca, in programma al Volksparkstadion di Amburgo per la seconda giornata del girone F degli Europei. Di certo la posta in palio sarà alta e il margine di errore invece molto stretto per le due Nazionali nella diretta di Georgia Repubblica Ceca, perché entrambe sono ancora ferme a zero punti in classifica e naturalmente non possono permettersi un’altro scivolone. La Georgia, pur sconfitta dalla Turchia, ha fatto dignitosa figura e adesso proverà ad ottenere almeno un risultato utile per rendere ancora più bella la prima partecipazione a una fase finale.

Difficile invece valutare il debutto della Repubblica Ceca, che ha sfiorato l’impresa contro il Portogallo prima di cedere al 92’ minuto, ma con una prestazione di puro contenimento che di certo non potrà essere ripetuta oggi pomeriggio, sia per la diversa caratura dell’avversario sia perché servono punti (possibilmente tre). Insomma, i cechi sanno difendere bene e sono stati beffati martedì, ma sapranno ben figurare anche in un match che richiederà loro di essere più propositivi? La risposta arriverà naturalmente dalla diretta di Georgia Repubblica Ceca…

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA REPUBBLICA CECA

Cosa ci dicono le probabili formazioni per la diretta di Georgia Repubblica Ceca? Sagnol, c.t. francese della Georgia, dovrebbe cambiare il minimo possibile nel suo modulo 3-5-2 dopo la buona prestazione contro la Turchia, pur chiusa con una sconfitta. Davanti al portiere Mamardashvili ecco in difesa Kverkvelia, Kashia e Dvali; cinque uomini di conseguenza a centrocampo, da destra a sinistra potrebbero essere Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze e Tsitaishvili; infine, naturalmente Kvaratskhelia sarà la stella dell’attacco della Georgia, titolare in coppia con Mikautadze.

Qualche cambio in più potrebbe essere invece possibile per il collega c.t. Hasek e la sua Repubblica Ceca, con uno speculare modulo 3-5-2 e questi possibili undici titolari: la retroguardia a tre con Holes, Hranac e Krejci davanti al portiere Stanek; a centrocampo potrebbero agire Coufal, Sulc, Soucek, Provod e Jurasek, con quest’ultimo che potrebbe quindi essere una delle modifiche rispetto al match contro il Portogallo; infine, Schick potrebbe essere affiancato in attacco da Chytil, le cui quotazioni sono infatti in crescita nel ballottaggio con Kuchta.

COSA CI DICONO LE QUOTE E IL PRONOSTICO?

Le quote per il pronostico sono l’ultimo tocco per la presentazione della diretta di Georgia Repubblica Ceca, che dovrebbe vedere favoriti i cechi, formalmente ospiti: il segno 2 infatti è quotato a 1,75 dall’agenzia Snai, mentre poi si sale a quota 3,75 in caso di divisione della posta, naturalmente indicata dal segno X, oppure fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse la Georgia.











