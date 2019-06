Video/ Germania Serbia U21 (6-1): highlights e gol, dominio tedesco! (Europei)

Grandissima goleada quella realizzata ieri sera al Nereo Rocco dai campioni in carica tedeschi: come si vede nel video di Germania Serbia U21 la partita si chiude con un sonoro 6-1, che conferma i teutonici al primo posto della classifica del girone B con ben 6 punti. E’ quindi una prestazione di potenza da parte della squadra di Kuntz che già nel primo tempo non fa alcuna fatica a imporsi: ecco che prima dell’intervallo il risultato in tabella è già sul 3-0, grazie ai gol di Richter al 16’ e la doppietta di Waldschmidt. Nella ripresa il dominio dei tedeschi certo non termina qua: anzi al 69’ già si conta la rete di Dahoud, mentre poi ritorna in gol Waldschmidt al 80’. E’ quindi Maier a siglare il trionfo tedesco al secondo minuto di recupero, mentre alla Serbia rimane solo la rete firmata su rigore al 85’ a Zivkovic. Con questo trionfo i tedeschi quindi paiono sicuri di passare al tabellone finale degli Europe4i U21, benchè manchi ancora un turno da disputare: è invece segnato il cammino dei serbi, fermi a quota 0 punti in coda al girone.

IL TABELLINO

Germania Serbia U21 6-1 (3-0 pt)

RETI: 16′ Richter, 29′ Waldschmidt, 37′ Waldschmidt, 69′ Dahoud, 80′ Waldschmidt, 85′ Zivkovic (rig.), 90′ Maier

Germania: Nubel 6, Henrichs 6.5, Klostermann 6.5, Tah 7, Baumgartl 6, Eggestein 6.5 (dal 67′ Maier 7), Oztunali 7 (dal 46′ Amiri 6), Dahoud 7, Waldschmidt 8.5, Richter 7.5 (dal 74′ Nmecha 6), Neuhaus 6.5.

Serbia: Radunovic 5.5, Gajic 5, Milenkovic 4.5, Racic 5, Radonijc 4.5 (dal 85′ Lutovac s.v.), Pantic 5 (dal 46′ Randjelovic 6), Jovic 5.5 (dal 69′ Joveljic 5.5), Zivkovic 6, Bogosavac 5, Babic 5, Lukic 5.5.

VIDEO GERMANIA SERBIA U21, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA