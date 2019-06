Diretta Germania Serbia Under 21/ Streaming video Rai: in campo a Trieste (Europei)

Germania Serbia Under 21, diretta dall’arbitro rumeno István Kovács allo stadio Nereo Rocco di Trieste, si gioca questa sera giovedì 20 giugno alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole come match della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2019 che vengono disputati in Italia. Come arrivano a Germania Serbia Under 21 le due squadre coinvolte? I tedeschi esordendo con una rotonda vittoria per 3-1 contro la Danimarca hanno dimostrato di avere qualità e forza per puntare alla vittoria finale nella competizione. La Serbia invece ha deluso cedendo con un secco 0-2 contro l’Austria: già sembra complicato rincorrere il ripescaggio attraverso il secondo posto, ma in caso di sconfitta l’eliminazione sarebbe certa.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Germania Serbia Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 2, cioè naturalmente Rai Due. Ci sarà di conseguenza anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SERBIA U21

Aspettando il calcio d’inizio di questa interessante partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Germania Serbia Under 21, che come abbiamo già visto si giocherà allo stadio Nereo Rocco di Trieste stasera, giovedì 20 giugno 2019 alle ore 21.00. I tedeschi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 schierato con Nubel; Henrichs, Baumgartl, Tah, Klostermann; Otzunali, Neuhaus, Eggestein; Dahoud; Richter, Waldschmidt. Risponderà la Serbia con un 4-3-3: Radunovic; Gajic, Milenkovic, Babic, Bogosavac; Lukic, Masovic, Pantic; Zivkovic, Jovic, Radonjic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Germania favorita per la vittoria contro la Serbia. Quota per il segno 1 fissata a 1.53 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 6.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.65 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.20 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



