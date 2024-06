Video/ Germania Ungheria (2-0) gol e highlights: reti di Musiala e Gundogan! (EURO 2024, 19 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GERMANIA UNGHERIA: LA SINTESI

Alla MHPArena di Stoccarda la Germania vince per 2 a 0 contro l’Ungheria come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la squadra del ct Nagelsmann tenta immediatamente di prendere in mano le redini del match affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con un paio di occasioni non capitalizzate da Havertz all’11’ e da Andrich al 12′. I magiari rispondono con un tiro di Sallai respinto da Rudiger al quarto d’ora e sul fronte opposto Musiala riesce invece a sbloccare il punteggio iniziale andando a segno su assist di Gundogan verso il 22′.

Gli uomini di mister Marco Rossi provano quindi a reagire affidandosi a Szoboszlai che si vede parare una punizione al 26′ mentre la sua conclusione del 29′ viene respinta da Tah e nel recupero viene annullato un gol al suo compagno Sallai per la posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Orban al 45’+2′. Nel secondo tempo Gundogan scalda il motore e avvia una battaglia con il solito Gulacsi che si salva sul suo tiro-cross al 55′ così come sullo spunto seguente di Kroos.

Lo stesso Gungodan batte quindi Gulacsi al 67′ firmando il gol del raddoppio definitivo. Nel finale la Mannschaft spreca parecchio con Kimmich al 69′, con Sané al 75′ e pure con Fullkrug all’87’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese Danny Makkelie ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Rudiger al 27′ e Mittelstadt all’89’ da un lato, Varga al 22′, Csoboth al 90’+3′ e Rossi al 90’+3′ dall’altro.

La vittoria conquistata in questa prima gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dei campionati Europei di calcio 2024 regala tre punti alla Germania che le permettono dunque di raggiungere quota 6 nella classifica del gruppo A mentre la sconfitta mantiene l’Ungheria ancora bloccata a zero punti avendo perso infatti anche la prima contro la Svizzera. Il successo consente inoltre ala Germania di qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale.

