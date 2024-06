Diretta Germania Ungheria/ Streaming video Rai 2: sarà a senso unico? (Euro 2024, oggi 19 giugno)

DIRETTA GERMANIA UNGHERIA: PARTITA CON UNA CHIARA FAVORITA

Chi cerca conferme e chi va a caccia del ribaltone si incroceranno nella diretta di Germania Ungheria, in programma oggi pomeriggio mercoledì 19 giugno alle ore 18.00 dallo stadio MHPArena di Stoccarda per la seconda giornata del girone A degli Europei 2024. In effetti, in base agli esiti della prima giornata di Euro 2024 non ci dovrebbero essere dubbi sull’esito del match: la diretta di Germania Ungheria vedrà indiscutibilmente in copertina i padroni di casa tedeschi, che hanno iniziato la loro avventura con il perentorio 5-1 contro la Scozia nella partita inaugurale, convincente sotto tutti i punti di vista per la Germania.

L’obiettivo quindi è quello di blindare in anticipo la qualificazione per gli ottavi di finale, cercando il bis contro l’Ungheria di Marco Rossi, uno dei tanti c.t. italiani impegnati a Euro 2024. Nelle ultime stagioni la Nazionale magiara è tornata competitiva, ma la sconfitta per 3-1 contro la Svizzera ha complicato parecchio i piani dell’Ungheria, che adesso deve cercare il colpaccio per provare a ribaltare i destini del girone. Sarebbe una bella rivincita della storica finale dei Mondiali 1954, che resta una pietra miliare di questo sport anche a 70 anni di distanza, ma sarà un’impresa alla portata dei magiari nella diretta di Germania Ungheria? Ce lo dirà il campo…

GERMANIA UNGHERIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Essendo la partita delle ore 18.00, ecco che la diretta tv di Germania Ungheria sarà garantita anche in chiaro per tutti, con appuntamento su Rai Due, ovviamente tasto 2 del telecomando, oltre che sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare. Di conseguenza, ecco che la copertura per tutti tramite sito o app di Rai Play si aggiunge ai servizi su abbonamento di Sky Go e Now TV per la diretta streaming video di Germania Ungheria.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA

Naturalmente adesso è giunto il momento di parlare delle probabili formazioni per la diretta di Germania Ungheria. Per il c.t. Nagelsmann disegniamo un modulo 4-2-3-1 in cui sembrano esserci pochi dubbi. In porta Neuer; davanti a lui Kimmich, Rudiger, Tah e Mittelstadt nella difesa a quattro; ecco poi nel cuore della mediana Andrich e Kroos; sulla trequarti dovrebbero agire da destra a sinistra Musiala, Gundogan e Wirtz; il dubbio potrebbe essere per la maglia da centravanti, tra Fullkrug e Havertz.

Qualche dubbio in più per l’Ungheria, non a livello tattico perché il c.t. Marco Rossi punta sul modulo 3-4-2-1: il portiere Gulacsi dovrebbe essere protetto da Lang, Orban e Szalai; la questione si fa interessante sulle fasce, perché Fiola e Bolla si giocano il posto a destra e, per completare la mediana che in mezzo avrà come titolari Nagy e Schafer, ci aspettiamo un ballottaggio anche a sinistra, dove il favorito è Kerkez; infine potrebbe essere più definito il reparto offensivo magiaro, con Sallai e naturalmente Szoboszlai a supporto della prima punta Varga.

ECCO LE QUOTE PER I PRONOSTICI

Resta ancora un tema da toccare per la diretta di Germania Ungheria, cioè il pronostico secondo le quote offerte dall’agenzia Ansa. Match potenzialmente a senso unico, il segno 1 è quotato a 1,24 per la vittoria della Germania; stuzzicante è la quota di 6,25 volte la posta in palio in caso di pareggio sul segno X, mentre la vittoria dell’Ungheria premierebbe ben 12 volte chi avrà osato puntare sul segno 2.











