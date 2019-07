Video/ Ghana Tunisia (5-6 dcr): highlights e gol. Aquile ai quarti di finale

Si è dovuti andare ai calci di rigore per distribuire il pass per i quarti di finale della Coppa d’Africa ma alla fine sono state le aquile ad avere meglio, battendo per 6-5 le stelle nere. Come si vede nel video di Ghana Tunisia, il match di ieri sera a Ismailia è stato davvero bollente e complicato, con un gol per parte nei tempi supplementari e nessuna rete nei successivi trenta minuti, fino alla roulette dei calci di rigore. Andando con ordine però vediamo che fin dal fischio d’inizio entrambe le squadre sono state protagoniste di prestazioni di gran peso: tante quindi le occasioni da gol che si sprecano da entrambi i lati del campo e pure un gol annullato al 43’ a Thomas per fallo di mano.

IL SECONDO TEMPO

E’ quindi nel secondo tempo che l’azione sotto rete si accende: la prima marcatura viene dalla Tunisia con Khenissi che in sacca la rete al 73’ delle stelle nere: sul finale si assiste però al pari del Ghana grazie all’autogol di testa di Bedoui, al secondo minuto di recupero, la classica azione sfortunata in un momento di confusione in campo. Anche nei tempi supplementari, nonostante una certa inevitabile stanchezza la partita risulta ben viva, e più che godibile per il pubblico, con tante belle occasioni da gol in entrambe le parti del campo: tanto gioco ma nessun gol e si deve andare ai calci di rigore. Qui risultano decisivi per il Ghana l’errore di Ekuban: è la Tunisia a volare ai quarti di finale della Coppa d’Africa 21019.

VIDEO GHANA TUNISIA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA