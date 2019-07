Diretta Ghana Tunisia/ Streaming video DAZN: ottavo di lusso (Coppa d’Africa 2019)

Ghana Tunisia, in diretta dall’Ismailia Stadium della omonima città dell’Egitto, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 8 luglio, come ultimo ottavo di finale della Coppa d’Africa 2019. Siamo nella fase ad eliminazione diretta, di conseguenza Ghana Tunisia non potrà finire con un pareggio: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si proverà con i tempi supplementari ed infine eventualmente con i calci di rigore per completare il quadro dei quarti. Il Ghana è giunto fin qui vincendo il girone F, un gruppo all’insegna dell’equilibrio tanto che ai ghanesi sono bastati una vittoria contro la Guinea Bissau e due pareggi per ottenere la prima piazza. Discorso simile per la Tunisia, che è arrivata seconda nel girone E pur con tre pareggi in altrettante partite disputate: ha fatto la differenza il pareggio contro il Mali, che ha dominato il girone. Prima fase in chiaroscuro dunque per Ghana e Tunisia, che però daranno vita stasera a un ottavo di finale ricco di storia e sicuramente affascinante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ghana Tunisia non sarà garantita su canali televisivi tradizionali, in compenso però ci sarà la diretta streaming video sulla piattaforma DAZN per gli abbonati, dal momento che la Coppa d’Africa 2019 è una grande esclusiva di questa emittente che ormai gli appassionati di calcio conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI GHANA TUNISIA

Analizziamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Ghana Tunisia. Per il Ghana allenato dal c.t. Kwesi Appiah possiamo disegnare un modulo 4-4-2 incentrato in attacco sulla coppia formata dai due fratelli Ayew, Jordan e André, con alternativa dalla panchina un altro volto noto, Asamoah Gyan. Negli altri reparti vedremo se troveranno spazio altri due ghanesi che conosciamo molto bene, cioè Kwadwo Asamoah come terzino sinistro e Afriyie Acquah a centrocampo – nella scorsa partita erano in panchina, ma entrambi sono entrati a match in corso. Per quanto riguarda invece la Tunisia del francese Alain Giresse, si può disegnare un 4-2-3-1 con un reparto d’attacco nel quale potremmo vedere Srarfi, Sliti e Msakni agire sulla linea della trequarti, in appoggio alla prima punta Khazri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Ghana Tunisia, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I ghanesi partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,45, mentre si sale poi a 2,80 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine una vittoria della Tunisia varrebbe 3,45 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.



