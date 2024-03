Video/ Giana Erminio Fiorenzuola (2-0) gol e highlights: decidono i Fall! (Serie C, 30 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIANA ERMINIO FIORENZUOLA: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Gorgonzola la Giana Erminio supera il Fiorenzuola per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Tabbiani cercano di proporsi pericolosamente in zona offensiva subito al 7′ con un colpo di testa di Mora, su sponda di Nelli, da calcio d’angolo allontanato dalla retroguardia avversaira. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Chiappella crescono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 23′ grazie alla rete messa a segno da Maguette Fall, autore di un colpo di testa vincente su assist dalla sinistra del suo compagno Lamesta.

Diretta/ Giana Erminio Fiorenzuola (risultato finale 2-0): espulso Ceravolo! (Serie C, 30 marzo 2024)

Il raddoppio arriva al 36′ per merito di Mbarick Fall, approfittando di una palla persa da Potop in uscita. Nel secondo tempo i biancazzurri continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore e Sorzi evita il tracollo al 59′ salvando la situazione sulla giocata di Caferri. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoneri protestano per un presunto intervento irregolare di Groppelli su Nelli non ravvisato dall’arbitro al 76′, Oneto non batte di testa Zacchi da due passi all’83’, Zacchi evita il peggio su Nelli all’85’ e rimangono in inferiorità numerica dal 90’+4′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Ceravolo.

Video/ Giana Erminio Alessandria (3-0) gol e highlights: doppietta di Pinto! (Serie C, 23 marzo 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Zoppi, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Pinto, Zacchi e Marotta da un lato, Bocic e Ceravolo, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaquattresimo turno di campionato permettono alla Giana Erminio di salire a quota 49 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Fiorenzuola non si muove, rimanendo fermo a 34 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIANA ERMINIO FIORENZUOLA: IL TABELLINO

Giana Erminio-Fiorenzuola 2 a 0 (p.t. 2-0)

Video/ Fiorenzuola Pro Patria (3-1) gol e highlights: Alberti sfiora la tripletta! (Serie C, 23 marzo 2024)

Reti: 23′ Maguette Fall(G); 36′ Mbarick Fall(G).

Assist: 23′ Lamesta(G).

GIANA ERMINIO (4-4-2) – Zacchi, Caferri, Ferrante, Minotti, Groppelli, Franzoni, Marotta, Pinto, Lamesta, Mbarick Fall, Maguette Fall. A disposizione: Magni, Fumagalli, Boafo, Ballabio, Perna, Colombara, Acella, Messaggi, Corno, Barzotti, Piazza, Verde. All.: Chiappella.

FIORENZUOLA (4-3-3) – Sorzi, Sussi, Potop, Reali, Maffei, Nelli, Mora, Musatti, Bocic, Alberti, Morello. A disposizione: Bertozzi, Roteglia, Gentile, Bondioli, Binelli, Seck, Oneto, Ceravolo, Popovic, Brogni, Concari, Anelli. All.: Tabbiani.

Arbitro: Andrea Zoppi (sezione di Firenze).

Ammoniti: 52′ Bocic(F); 55′ Pinto(G); 67′ Zacchi(G); 67′, 90’+4′ Ceravolo(F); 82′ Marotta(G).

Espulsi: 90’+4′ Ceravolo(F).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIANA ERMINIO FIORENZUOLA













© RIPRODUZIONE RISERVATA