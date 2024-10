Video Giana Erminio Novara che termina con il primo tempo fermo sul 1-1. Succede tutto nei primissimi minuti con il vantaggio della formazione di casa grazie alla rete di Spaviero. Il calciatore dei padroni di casa è stato bravissimo a portare in gol un contropiede magistrale. Nemmeno il tempo di esultare che i piemontesi si riportano sul risultato di pareggio grazie alla rete di Morosini. Il centrocampista offensivo taglia bene la difesa con un movimento senza palla, riceve la sfera e fredda il portiere.

Il primo tempo termina con il raddoppio del Novara che porta la firma ancora di Morosini. Nel secondo tempo il Novara non chiude la partita ed ecco il Giana Erminio che trova il modo di pareggiare con il calcio di rigore di Lamasta che spiazza il portiere. Al triplice fischio finisce il match in pareggio con un punto l’uno. Salgono in classificano e la muovono con i padroni di casa a 12 punti; Novara a 16.

VIDEO GIANA ERMINIO NOVARA: IL TABELLINO

GIANA ERMINIO: Mangiapoco S. (Portiere), Alborghetti M., Ferri L., Colombara M. (dal 22′ st Pala A.), Previtali N., Marotta M., Ballabio M., Caferri L., Lamesta A. (dal 45’+2 st Piazza A.), Spaviero T. (dal 22′ st Montipo M.), Stuckler D. (dal 38′ pt Avinci G.). A disposizione: Avinci G., Montipo M., Moro L. (Portiere), Pala A., Piazza A., Pirola C. (Portiere), Pirotta D., Renda F., Scaringi M.

NOVARA: Minelli S. (Portiere), Lancini E., Bertoncini D., Khailoti O. (dal 36′ pt Cannavaro A.), Agyemang G., Di Munno A. (dal 1′ st Migliardi F.), Ranieri R. (dal 37′ st Riccardi D.), Calcagni R., Donadio C. (dal 36′ pt Manseri K.), Ongaro E., Morosini L. (dal 12′ st Basso G.). A disposizione: Basso G., Brkic M., Cancola D., Cannavaro A., Desjardins A. (Portiere), Ganz S., Ghiringhelli L., Koblar L., Manseri K., Migliardi F., Negri E. (Portiere), Riccardi D.

Reti: al 2′ pt Spaviero T. (Giana Erminio) , al 33′ st Lamesta A. (Giana Erminio) al 8′ pt Morosini L. (Novara) , al 44′ pt Morosini L. (Novara) .

Ammonizioni: al 45’+2 st Previtali N. (Giana Erminio), al 45’+3 st Piazza A. (Giana Erminio) al 17′ pt Donadio C. (Novara), al 41′ st Bertoncini D. (Novara).

VIDEO GIANA ERMINIO NOVARA: GOL E HIGHLIGHTS