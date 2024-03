Video/ Giana Erminio Padova (2-0) gol e highlights: due gol di Franzoni stendono i veneti (Serie C, 10 marzo)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO PADOVA (2-0): LA PARTITA

Il Padova saluta a Gorgonzola le speranze di primo posto perdendo 2-0 contro la Giana Erminio: chiamati a rispondere alla capolista Mantova, i biancoscudati di Vincenzo Torrente incappano in un pomeriggio storto contro la formazione biancazzurra che invece torna alla vittoria e continua a inseguire il sogno play-off. A decidere la sfida la doppietta di Franzoni, con un gol per tempo: il vantaggio siglato a metà primo tempo e il raddoppio a pochi minuti dalla fine; nel mezzo una partita godibile ma senza clamorose occasioni da rete e con gli ospiti incapaci di rendersi pericolosi, fatta eccezione per un paio di occasioni. Ottima prova invece per l’undici allenato da Andrea Chiappella che avrebbe meritato di siglare il raddoppio molto prima dell’87’.

Nella prima frazione un’occasione per parte prima che al 19′ Pinto sfiori la rete: è il preludio al gol (21′) di testa di Franzoni su cross di Marotta. Nella ripresa i cambi tra le fila biancorosse non producono effetti, anche se al 61′ Capelli va vicino al pareggio: poi è Fall a sfiorare il raddoppio (grande istinto di Donnarumma, 63′) prima che la gara lentamente si spenga tra cartellini gialli e girandola dei cambi. Il bis di Franzoni a 3′ dal recupero spegne le residue speranze venete: la Giana Erminio sale al settimo posto a quota 42 insieme ad altre due squadre, mentre il Padova perde contatto dal Mantova (-9) e, con vari punti di vantaggio sul Vicenza terzo, può cominciare in anticipo a pensare ai play-off e spezzare quella ‘maledizione’ nella post season.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO PADOVA (2-0): IL TABELLINO

GIANA ERMINIO: Zacchi; Ferrante, Piazza, Minotti; Caferri, Marotta, Pinto (36′ st Ballabio), Lamesta; Franzoni; Verde (21′ st Mbarick Fall), Maguette Fall (30′ st Perna). A disposizione: Pirola, Magni, Boafo, Groppelli, Acella, Francolini, Messaggi, Corno. Allenatore: Andrea Chiappella.

PADOVA: Donnarumma; Belli, Delli Carri, Faedo, Villa (26′ st Favale); Dezi (36′ pt Cretella), Radrezza (1′ st Capelli), Varas (15′ st Crisetig); Liguori, Bortolussi, Palombi (1′ st Zamparo). A disposizione: Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Fusi Crescenzi, Bianchi, Kirwan. Tordini. Allenatore: Vincenzo Torrente.

Ammoniti: Ferrante (G), Piazza (G), Varas (P), Franzoni (G), Mbarick Fall (G), Capelli (P), Lamesta (G), Liguori (P).

Reti: 20′ pt e 42′ st Franzoni (G).

