Video/ Giana Erminio Trento (2-1) gol e highlights: doppietta di Fumagalli! (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIANA ERMINIO TRENTO: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Gorgonzola la Giana Erminio supera in rimonta il Trento per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Tedino partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Obaretin ma i padroni di casa allenati da mister Chiappella non rimangono a guardare e rispondono immediatamente trovando il gol del pareggio già al 5′ per merito di Fumagalli, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno Fall.

DIRETTA/ Giana Erminio Trento (risultato finale 2-1): Fumagalli completa il sorpasso! (3 dicembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu falliscono un’occasione clamorosa per tornare avanti al 30′ quando la conclusione di Anastasia viene deviata in tuffo dal portiere Zacchi contro la traversa della sua porta. Nel secondo tempo le emozioni scarseggiano con entrambe le compagini che sembrano voler coprirsi di più rispetto a quanto accaduto in precedenza. Nell’ultima parte dell’incontro Fumagalli completa la doppietta personale che vale il sorpasso definitivo dei biancazzurri con il gol siglato al 73′, su suggerimento di Franzoni.

Video/ Fiorenzuola Giana Erminio (1-2) gol e highlights: gol di Fall e Fumagalli! (Serie C, 26 novembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Maria Manzo, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Pinto, Fumagalli e Corno da un lato, Trainotti, Brevi e Ferri dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sedicesimo turno di campionato permettono alla Giana Erminio di salire a quota 24 nella classifica del girone A della Serie C scavalcando proprio i diretti rivali di giornata del Trento, rimasti appunto fermi a 22 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIANA ERMINIO TRENTO: IL TABELLINO

Giana Erminio-Trento 2 a 1 (p.t. 1-1)

Diretta/ Fiorenzuola Giana Erminio (risultato finale 1-2): gran colpo esterno! (Serie C, 26 novembre 2023)

Reti: 3′ Obaretin(T); 5′, 73′ Fumagalli(G).

Assist: 5′ Fall(G).

GIANA ERMINIO (4-2-3-1) – Zacchi; Caferri, Minotti, Piazza, Groppelli; Pinto, Marotta; Lamesta, Franzoni, Fumagalli; Fall. All.: Chiappella.

TRENTO (4-3-3) – Pozzer; Frosinini, Ferri, Garcia Tena, Obaretin Nosa; Di Cosmo, Sangalli, Brevi; Anastia, Petrovic, Barison. All.: Tedino.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sezione di Torre Annunziata).

Ammoniti: 15′ Pinto(G); 37′ Trainotti(T); 61′ Fumagalli(G); 70′ Brevi(T); 81′ Ferri(T); 90′ Corno(G).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIANA ERMINIO TRENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA