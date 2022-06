Video/ Gibilterra Macedonia del Nord (0-2) gol e highlights: 3 punti agli ospiti!

VIDEO GIBILTERRA MACEDONIA DEL NORD, LA PARTITA

La Macedonia espugna il Victoria Stadium e guadagna i suoi primi tre punti di questa Nations League, mentre Gibilterra rimane all’ultimo posto del Gruppo 4 di Lega C. Il match finisce 2-0, con un gol per tempo della squadra ospite: al 21esimo è Enis Bardhi, fantasista della squadra, a sbloccare il risultato grazie ad un preciso destro dal centro dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La sua conclusione è molto angolata, e non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Nel finale del primo tempo gli ospiti potrebbero anche raddoppiare, ma non si dimostrano cinici.

All’84esimo minuto arriva il colpo del KO da parte della Macedonia: Nikolov, l’uomo più pericoloso dell’intero incontro, realizza il 2-0 con un destro a botta sicura dall’interno dell’area di rigore. Meraviglioso il filtrante di Babunski, che offre al numero 16 un rigore in movimento. Gibilterra perde ancora, ma da segnalare la positiva e coraggiosa reazione avuta intorno all’ora di gioco: prima con Walker, e successivamente con Britto, i padroni di casa hanno provato ad impensierire una formazione capace di eliminare l’Italia dalla corsa al Mondiale soltanto 2 mesi fa.

VIDEO GIBILTERRA MACEDONIA DEL NORD, IL TABELLINO

Gibilterra-Macedonia del Nord 0-2 (0-1)

GIBILTERRA: Coleing D., Annesley L., Brito E., Jolley E., Lopes B., Olivero J., Styche R. (dal 20′ st Coombes J.), Torilla G., Valarino J. (dal 33′ st Casciaro L.), Walker L. (dal 42′ st Pozo N.), Wiseman S.. A disposizione: Avellano B., Banda B., Casciaro L., Chipolina R., Coombes J., Hernandez A., Morgan K., Mouelhi A., Pons A., Pozo N., Ronan K., Santos E. Allenatore: Ribas J..

MACEDONIA DEL NORD: Alioski E. (dal 20′ st Ashkovski S.), Bardhi E., Elmas E. (dal 20′ st Babunski D.), Iliev D. (Portiere), Musliu V., Nikolov B., Ristovski M. (dal 12′ st Babunski D.), Serafimov N., Spirovski S. (dal 1′ st Ristevski K.), Todoroski T., Trajkovski A. (dal 12′ st Miovski B.). A disposizione: Dimitrievski S., Siskovski D., Ashkovski S., Babunski D., Babunski D., Churlinov D., Ethemi V., Fazlagic E., Grozdanovski T., Miovski B., Ristevski K., Zajkov G. Allenatore: Milevski B..

Reti: al 21′ pt Bardhi E. (Macedonia del Nord), al 39′ st Nikolov B. (Macedonia del Nord).

Ammonizioni: al 35′ st Babunski D. (Macedonia del Nord).

