Video/ Giugliano Catania (0-1) gol e highlights: ci pensa Di Carmine! (Serie C, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIUGLIANO CATANIA: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto De Cristofaro il Catania supera in trasferta il Giugliano per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Lucarelli provano subito ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva già al 2′ con un tiro di Marsura parato senza problemi da Russo. Sul fronte opposto accade lo stesso quando Bethers blocca la sfera deviata da Berman intorno al 10′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i siciliani inisistono fallendo un altro paio di opportunità interessanti con Rocca al 21′ ed in particolare con Chiricò al 35′, mancando il bersaglio non di molto. I padroni di casa guidati dal tecnico Bertotto non vanno oltre gli spunti di Oviszach al 14′ e Vogiatzis al 22′. Nel secondo tempo i gialloblu tentano di ripartire in maniera arrembante suonando la carica immediatamente al 48′ con una conclusione debole di Salvemini. Nell’ultima parte dell’incontro i rossazzurri riescono a passare in vantaggio all’80’ grazie alla rete messa a segno da Di Carmine, capitalizzando l’assist di Curado.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Di Francesco, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente De Rosa e Berman da un lato, Castellini, Lorenzini e Di Carmine dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quindicesimo turno di campionato permettono al Catania di salire a quota 21 nella classifica del girone C della Serie C scavalcando così i diretti rivali di giornata del Giugliano, rimasti appunto fermi a 19 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIUGLIANO CATANIA: IL TABELLINO

Giugliano-Catania 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 80′ Di Carmine(C).

Assist: 80′ Curado(C).

GIUGLIANO (4-3-3) – Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Vogiatzis, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Oviszach. A disp.: Baldi, Coprean, Scognamiglio, Oyewale, Zullo, Rondinella, De Francesco, Di Dio, Eyango, Berardocco, Aruta, Bernardotto, De Sena, Sorrentino, Nocciolini. All.: Valerio Bertotto.

CATANIA (4-2-3-1) – Bethers; Bouah, Lorenzini, Curado, Castellini; Zammarini, Quaini; Chiricò, Rocca, Marsura; Di Carmine. A disp.: Livieri, Rapisarda, Silvestri, Mazzotta, Maffei, Zanellato, Deli, De Luca, Sarao, Dubickas, Bocic. All.: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Dario Di Francesco (sezione di Ostia Lido).

Ammoniti: 21′ Castellini(C); 49′ De Rosa(G); 76′ Lorenzini(C); 76′ Berman(G); 76′ Di Carmine(C).

