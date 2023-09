Video/ Giugliano Juve Stabia (0-0) highlights: poche emozioni in campo (Serie C girone C, 18 settembre)

VIDEO GIUGLIANO JUVE STABIA (0-0): NESSUN GOL

Pari nel derby allo stadio De Cristofaro. Tra Giugliano e Juve Stabia, sfida valida per la terza giornata di campionato, termina con il punteggio di 0-0. I tigrotti tornano a muovere la classifica dopo la sconfitta di Foggia. Le vespe, che non riescono a sfruttare la superiorità numerica per un’intera frazione, fanno registrare un altro risultato utile. Pronti via e subito duro intervento su Giorgione, recuperato nelle scorse settimane dopo l’infortunio.

Il centrocampista prova a continuare, ma prima della mezz’ora è costretto ad alzare bandiera bianca. Per il primo tentativo verso la porta bisogna attendere il 7’ con Di Dio che si accentra dalla sinistra e calcia con il destro, la difesa si oppone. L’opportunità più ghiotta si registra al 39’. Il 9 locale, da buona posizione, prende la mira con il mancino, spedendo largo di poco. Il primo tempo si chiude con il sussulto di Piovanello che serve Candellone, fermato in posizione irregolare: sfuma una potenziale opportunità.

VIDEO GIUGLIANO JUVE STABIA: SECONDO TEMPO

In avvio di ripresa mazzata per il Giugliano che resta in dieci. Di Dio, già ammonito, va giù in area dopo un contatto: per l’arbitro è simulazione e doppio giallo, la Juve Stabia si ritrova con l’uomo in più. Le Vespe replicano con una serie di giocate, quella più interessante capita a Piscopo, il numero 99 non riesce a finalizzare l’ottimo suggerimento di Mignanelli. Gli ospiti, galvanizzati per la superiorità numerica, si affacciano ancora dalle parti di Russo con un tiro impreciso di Leone. A metà secondo tempo, sugli sviluppi di un corner, Bachini ha il jolly per il vantaggio ma sbaglia da due passi. All’81’, su un cross dalla sinistra, Buglio capitalizza una torre di Candellone: il direttore di gara ferma tutto per offside. Sul capovolgimento di fronte, Gladestony impegna Thiam con un diagonale. La ribattuta sorprende Oyewale che fallisce il tap-in.

VIDEO GIUGLIANO JUVE STABIA: IL TABELLINO

GIUGLIANO:Russo; Berman, Scognamiglio, Caldore; Rondinella, Giorgione (28’ Vogiatzis), Berardocco, Gladestony, Di Dio; Bernardotto (75’ Oyewale), Salvemini (84’ Sorrentino). A disposizione: Baldi, Yabrè, Labriola, De Sena, Aruta, Zullo, Virgilio, De Francesco.. All. Di Napoli

JUVE STABIA:Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio (86’ Gerbo), Leone, Erradi (61’ Romeo); Piovanello (73’ Bentivegna), Piscopo (86’ Marranzino), Candellone (86’ Rovaglia). A disposizione:Signorini, Esposito, Boccia, Maselli, La Rosa, Guarracino, D’Amore, Picardi, Vimercati. All. Pagliuca

Espulso: 48’ Di Dio (G) per doppia ammonizione