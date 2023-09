Diretta/ Giugliano Juve Stabia (risultato 0-0) steraming video tv: in campo, si gioca! (18 settembre 2023)

DIRETTA GIUGLIANO JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ancora derby in serie C con la diretta di Giugliano Juve Stabia che comincia a minuti, due squadre nel tentativo di avere la meglio l’una sull’altra. Giugliano che ha iniziato bene la propria stagione avendo la meglio sul Sorrento, grazie alla rete decisiva firmata da Nocciolini. Seconda giornata di campionato che invece l’ha vista arrendersi al Foggia a seguito di un gol al minuto 57 di Tonin. Un inizio non male per il Giugliano che occupa l’ottava posizione del girone di C di Lega Pro. Dall’altra parte i cugini della Juve Stabia sono partiti ben oltre le aspettative.

Vittoria alla prima in campionato contro i laziali del Monterosi, con il risultato di 1-3. A segno Candellone, Leone e Baldi. Continua il trend positivo delle vespe con la vittoria del primo derby stagionale contro l’Avellino, decisa dalla rete del difensore Marco Bellich. Vespe della Juve Stabia che si posizionano al secondo posto con il secondo miglior attacco del campionato alla pari di Latina e Audace Cerignola. Dal punto di vista difensivo, tra le squadre che hanno giocato almeno una partita, nessuno ha fatto meglio della Juve Stabia con un gol subito. (Marco Genduso)

GIUGLIANO JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Giugliano Juve Stabia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Juve Stabia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GIUGLIANO JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti nella diretta di Giugliano Juve Stabia? Le partite sono sei in totale, tutte giocate nel terzo millennio; due di queste però nella stagione 2000-2001 e dunque già particolarmente datate, mentre altre due risalgono al 2004-2005. Ad ogni modo, il bilancio ci dice di tre vittorie della Juve Stabia e due del Giugliano; l’unico pareggio è maturato a Castellammare, senza reti e ormai 22 anni fa. La Juve Stabia lo scorso anno si è imposta in entrambe le partite: quella di inizio novembre era stata giocata al Partenio di Avellino, con il Giugliano in casa, ed era stata risolta da un’autorete di Ousman Gomez.

Le due vittorie del Giugliano, tornato a giocare in Serie C lo scorso anno, sono maturate a domicilio: la più recente, comunque lontana quasi vent’anni, è del gennaio 2005 in una partita che era terminata 2-1, decisa dai gol di Nicola Mancino e Maximiliano Cejas prima che la Juve Stabia riuscisse solo ad accorciare le distanze grazie a un rigore di Alessandro Ambrosi. Adesso vedremo come andranno le cose oggi in questo derby campano, con le vespe che vogliono confermarsi a punteggio pieno nel girone C di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

GIUGLIANO JUVE STABIA: LE VESPE SONO FAVORITE!

Giugliano Juve Stabia, in diretta lunedì 18 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Il Giugliano si presenta a questa sfida reduce da una sconfitta subita contro il Foggia. In quella partita, l’unico gol è stato segnato da Tonin per i padroni di casa, e questo è avvenuto in un momento in cui il Giugliano stava giocando bene. Il mister, Di Napoli, ha dichiarato che l’obiettivo stagionale della sua squadra è fare più punti rispetto alla stagione precedente. Questo significa che puntano a rientrare nei playoff, obiettivo sfiorato e perso solo a causa della classifica avulsa nella scorsa stagione.

Dall’altra parte, la Juve Stabia sta cercando di ottenere la terza vittoria consecutiva e lo farà seguendo il suo solito approccio tattico. Si tratta di una squadra che gioca molto compatta, concentrata in uno spazio ristretto di trenta metri, con i reparti molto vicini tra loro e con un massimo di due tocchi del pallone. Questo atteggiamento ha portato buoni risultati nelle partite precedenti contro Monterosi e nell’ultimo successo interno con l’Avellino, dimostrando anche una buona condizione fisica, poiché entrambe le partite si sono concluse in crescendo.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano. Per il Giugliano, Raffaele Di Napoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baldi; Zullo, Scognamiglio, Caldore; Di Dio, Vogiatzis, Labriola, Gladestony, Oyewale; Salvemini, Sorrentino. Risponderà la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Baldi; Zullo, Scognamiglio, Caldore; Di Dio, Vogiatzis, Labriola, Gladestony, Oyewale; Salvemini, Sorrentino.

GIUGLIANO JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giugliano Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Giugliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











