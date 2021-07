Video gol Shaw in Italia-Inghilterra/ Euro 2020: rete dello 0 a 1 (Raiplay)

VIDEO ITALIA INGHILTERRA: IL GOL DI SHAW

Doccia gelata per l’Italia, che ha subito il gol dell’Inghilterra al secondo giro di lancette della finale degli Europei 2020. Il video della rete di Shaw mostra chiaramente che gli inglesi hanno colpito con l’arma tipica azzurra: il contropiede. Nella fattispecie si tratta però di un contropiede manovrato. Preciso l’assist di Trippier, proprio l’uomo inserito a sorpresa dal ct Southgate nella formazione ufficiale: ha colpito Luke Shaw con un inserimento dalla sinistra, battendo Donnarumma proprio sul suo palo. Ma c’è soprattutto un errore di posizionamento in occasione del gol di Shaw, che è stato lasciato libero dai difensori azzurri. Era Di Lorenzo, in particolare, a doversi occupare dell’avversario, che invece ha avuto vita facile nell’area di rigore dell’Italia e ha potuto calciare la palla che ha colpito la parte interna del palo e poi è finita alle spalle di Donnarumma. Ora gli azzurri si ritrovano a dover inseguire: la partita si fa subito in salita per la Nazionale del ct Roberto Mancini.

Dal video del gol di Luke Shaw in Italia-Inghilterra si evince che l’azione è partita da uno spunto di Harry Kane. L’attaccante e capitano degli inglesi si è abbassato per raccogliere la palla e poi ha allargato il gioco sulla destra dove stava accorrendo Trippier. Arrivato al vertice dell’area di rigore azzurra ha disegnato un cross preciso per Shaw sul secondo palo. L’esterno è stato abile nel calciare al volo, ma anche libero considerando che le marcature sono saltate. Quindi, ha dovuto pensare solo a tirare con precisione per sbloccare la partita a favore dei Tre Leoni, ora galvanizzati dalla rete nella finale degli Europei 2020.

