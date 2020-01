Video/ Gubbio Arzignano (0-1): highlights e gol. Grande successo dei veneti!

Colpo salvezza dell’Arzignano che batte di misura a domicilio il Gubbio, troppo sterile a livello offensivo per sperare di fare risultato. Come si vede nel video di Gubbio Arzignano, la partita allo stadio Barbetti è stata abbastanza avara di emozioni, Piccioni al 10′ ci prova dalla distanza per i veneti ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Risponde Lakti al 17′ per gli umbri, ma il portiere dell’Arzignano, Tosi, non si fa sorprendere dalla conclusione. Ancora ospiti in avanti con una conclusione imprecisa di Maldonado al 20′, che ci riprova anche al 26′. Non ci sono però momenti in grado di mettere davvero in crisi le due difese, il primo tempo si chiude in maniera piuttosto spenta con una conclusione velleitaria di Tosi per il Gubbio e l’ammonizione di Konate sempre per i padroni di casa.

IL SECONDO TEMPO

Cambia marcia il match con il gol del vantaggio dei vicentini: l’Arzignano passa dopo appena 2′ nella ripresa con l’attaccante del Nicaragua Kayro Flores Heatley che sfrutta un suggerimento di Ferrara e trova la conclusione vincente, battendo Ravaglia. Conclusioni di Munoz e Piccioni da una parte e dall’altra, ma il Gubbio non riesce ad opporre una reazione decisa allo svantaggio: il primo cambio del match lo opera l’Arzignano con Balestrero in campo al posto di Ferrara. Ancora Piccioni impegna Ravaglia col Gubbio che fatica a ripartire, poi viene ammonito Pasqualoni tra le fila dei veneti. Ma l’Arzignano rischia davvero poco anche nella parte finale del match, si chiude con l’ammonizione di Perretta e 3 punti pesanti conquistati dagli ospiti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO GUBBIO ARZIGNANO



© RIPRODUZIONE RISERVATA