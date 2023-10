Video/ Gubbio Carrarese (risultato 2-0) gol e highlights: vittoria preziosa (Serie C, 9 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO CARRARESE: LA PARTITA

Video Gubbio Carrarese pieno di spunti interessanti di una partita ben giocata da entrambe le squadre. Al triplice fischio esulta l’undici umbro che sale a quota nove in classifica in quinta posizione. La prima occasione nasce da una situazione di contropiede: Raimo riceve a sinistra e calcia, la palla s’impenna con Capello che di testa manda alto. La gara vive di fiammate, come quella al 30′ di Capello che salta Portanova, imbuca per Simeri ma Signorini con una grande chiusura salva tutto. Due minuti dopo, però, i rossoblù trovano il meritato vantaggio: Zanon respinge corto un’apertura di Rosaia, Mercadante raccoglie e scarica per Mercati, il cui destro viene deviato in area da Uodh beffando un immobile Bleve.

Nell’intervallo Dal Canto inserisce Belloni, Grassini e Morosini per Raimo, Zanon e Simeri cercando una scossa, ma la Carrarese, pur prendendo più controllo del campo, non riesce a creare pericoli dalle parti di Vettorel. Pericolosi gli uomini di Braglia: Spina ubriaca Imperiale, scarica per Corsinelli il cui tracciante è respinto da Bleve in uscita bassa. Inutili e vanificati gli sforzi della Carrarese, che vede i sogni di rimonta infrangersi all’86′. Spina premia l’ottima sovrapposizione di Corsinelli che in spaccata crossa basso sul secondo palo, dove Montevago non sbaglia il gol che chiude a doppia mandata la partita e fa tornare il Gubbio alla vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: GUBBIO CARRARESE

GUBBIO: Vettorel; Frey (24′ st Corsinelli), Signorini, Portanova, Mercadante; Rosaia, Mercati (37′ st Casolari); Spina, Chierico (20′ st Bulevardi), Di Massimo (24′ st Dimarco); Udoh (37′ st Montevago). A disposizione: Greco, Tozzuolo, Guerrini, Galeandro, Di Gianni. All. Braglia

CARRARESE: Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale (39′ st Opoola); Zanon (1′ st Grassini), Della Latta, Schiavi, Palmieri (33′ st Panico), Raimo (1′ st Belloni); Capello, Simeri (1′ st Morosini). A disposizione: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Di Gennaro, Zuelli, Cartano, Sementa, Giannetti. All. Dal Canto

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Marcatori:33′ pt Udoh (G), 41′ st Montevago (G).

Espulso: 43′ st Braglia (G) per proteste

Ammoniti: Illanes (C), Imperiale (C), Spina (G), Di Massimo (G), Mercati (G), Vettorel (G), Bulevardi (G), Dimarco (G)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO CARRARESE











