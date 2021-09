Video/ Gubbio Entella (3-1): highlights e gol. Secondo KO per i liguri

VIDEO GUBBIO-VIRTUS ENTELLA (3-1): LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti il Gubbio supera la Virtus Entella per 3 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Torrente a prendere subito in mano il controlle delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva tramite il tiro-cross di Arena al 6′ e poi pure con lo spunto di Aurelio all’8′. I minuti scorrono sul cronometro e gli umbri riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Cittadino al 18′ con una gran conclusione da fuori area. I Lupi protestano quindi per un presunto fallo di mano da calcio di rigore non concesso al 26′ e sparano largo al 43′ con Arena.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo gli eugubini trovano il gol del raddoppio con Sarao al 53′ nuovamente con un tiro da lontano e triplicano poi al 56′ con Mangni, su suggerimento di Arena. I liguri tuttavia non si perdono d’animo ed accorciano le distanze con Lescano al 59′, su passaggio di Barlocco. Nell’ultima parte dell’incontro è ancora Lescano a suonare la carica trovando però la risposta del portiere Ghidotti nel recupero al 90’+3′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paride Tremolada, proveniente dalla sezione di Monza, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Cittadino, D’Amico da un lato e Dessena dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa quarta giornata di campionato permettono al Gubbio di salire a quota 8 nella classifica del girone B della Serie C scavalcando in questo modo la Virtus Entella, rimaesta appunto ferma con i suoi 6 punti.

IL TABELLINO

Gubbio-Virtus Entella 3 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 17′ Cittadino(G); 53′ Sarao(G); 56′ Mangni(G); 61′ Lescano(V).

GUBBIO (4-3-3) – Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni. A disp.: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Bonini, Migliorelli, Lamanna, Francofonte. Sainz Maza. D’Amico, Spalluto. All.: Torrente.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) – Paroni; Di Cosmo, Silvestre, Coppolaro, Barlocco; Rada, Paolucci, Dessena; Schenetti; Merkaj, Lescano. A disp.: Borra, Alesso, Magrassi, Lipani, Karic, Morosini, Cicconi, Macca, Cleur, Meazzi, Pavic. All.: Volpe.

Arbitro: Paride Tremolada (sezione di Monza).

Ammoniti: 30′ Cittadino(G); 45’+1′ Dessena(V); 88′ D’Amico(G).

