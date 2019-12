Video/ Gubbio Fermana (0-1): highlights e gol. Decisivo Petrucci al 5′! (Serie C)

La Fermana vince in trasferta espugnando il “Barbetti” di Gubbio per 0-1 e fa un bel balzo in classifica insediandosi in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, evitando inoltre di essere scavalcata proprio dalla compagine umbra che invece sembra essere oramai entrata ufficialmente in crisi. Come si vede nel video Gubbio Fermana, i gialloblu ospiti di Mauro Antonioli vincono sì col minimo scarto ma senza mai aver davvero sofferto e anzi sprecando pure molte occasioni che avrebbero chiuso la contesa già nella prima frazione: la gara per i marchigiani è stata subito in discesa grazie alla rete-lampo di Petrucci al minuto 5, a cui ha fatto seguito una serie di occasioni non concretizzate dai ‘canarini’, compreso un calcio di rigore guadagnato sul finire del primo tempo e fallito da Cognigni che avrebbe mandato definitivamente in ghiaccio la contesa. Non pervenuti invece i rossoblu di Vincenzo Torrente che neppure nella ripresa sono riusciti a imbastire una vera reazione anche quando la Fermana si è limitata a un atteggiamento sparagnino che alla fine è stato premiato coi tre punti. Punti che peraltro pesano il doppio visto che si trattava di una sorta di scontro diretto e perché proprio Torrente già alla vigilia del match era dato sulla graticola per via degli ultimi risultati e che vedono il Gubbio scivolare pian piano nei bassifondi.

LE INTERVISTE

Nel post gara del match tra Gubbio e Fermana, i due allenatori hanno commentato nella sala stampa del “Barbetti” le prestazioni delle rispettive squadre e ovviamente gli stati d’animo erano contrapposti. Vincenzo Torrente, tecnico degli umbri padroni di casa, si è rammaricato per i tanti errori individuali commessi dai suoi, specialmente nel primo tempo: “Nella ripresa a dire il vero poi abbiamo anche cambiato sistema di gioco ma non abbiamo fatto granché: purtroppo la squadra ha paura di giocare e facciamo tanta fatica nei duelli” ha ammesso il coach, spiegando a suo dire che questa involuzione nasce da un punto di vista mentale e dalla classifica traballante. “Ci servirebbe maggiore personalità, questo è certo, ma ora dobbiamo invertire una tendenza altrimenti non basterà per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi stagionali” ha concluso Torrente. Sull’altro versante Mauro Antonioli ha invece parlato di una vittoria non solo importante ma pure meritata per i suoi: “Onestamente fino alla partita con la Sambenedettese avevo visto un Gubbio in crescita e pensavo di trovarmi davanti una squadra arrabbiata e ferita ma oggi solo in parte si è visto” ha ammesso con una punta di sorpresa il tecnico dei ‘canarini’. “Ad ogni modo credo che i meriti maggiori siano nostri e per questo faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione, soprattutto sotto il punto di vista dell’attenzione e della concentrazione non concedendo palle gol a loro” ha concluso poi Antonioli.

VIDEO GUBBIO FERMANA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA