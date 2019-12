Diretta Gubbio Fermana/ Streaming video tv: incrocio per la salvezza (Serie C)

Gubbio Fermana, partita che viene diretta dal signor Federico Longo, va in scena alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre: nella 19^ giornata del girone B della Serie C 2019-2020 si gioca una sfida delicata in chiave salvezza, tra due squadre che al momento non stanno riuscendo a esprimere al meglio i loro valori. Reduce dalla sconfitta di San Benedetto, il Gubbio è scivolato addirittura in zona playout: per il momento non c’è stato il cambio di passo che la società sperava di avere già due mesi fa, quando ha chiamato Vincenzo Torrente in panchina. Non se la passa meglio la Fermana, che ha appena 3 punti in più: al momento i marchigiani sarebbero salvi ma le ambizioni parlerebbero di playoff e in questo senso bisogna certamente fare di più, nell’ultimo turno è arrivato un pareggio contro l’Arzignano che non si può certo considerare positivo. Aspettiamo dunque la diretta di Gubbio Fermana, e nel frattempo valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Barbetti, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Fermana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; come sempre ci sarà tuttavia la possibilità di seguire questa partita, come le altre del campionato di Serie C, sul portale Eleven Sports che permette anche di abbonarsi al servizio (in alternativa si può acquistare il singolo match ad un prezzo che è fisso per tutta la stagione, salvo eccezioni particolari). Appuntamento pertanto con la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO FERMANA

Torrente dovrebbe schierare il consueto 3-4-2-1 per Gubbio Fermana, con Sbaffo e Tavernelli a supporto della prima punta: cerca spazio anche Cesaretti che potrebbe sostituire Juanito Gomez al centro dell’attacco, l’ex del Verona potrebbe anche arretrare la sua posizione mentre in mediana Alessio Benedetti potrebbe essere inserito da interno in luogo di uno tra Lakti e Malaccari, con Munoz e Filippini che saranno i laterali. Difesa con Andrea Coda, Dramane Konaté e Cinaglia che proteggeranno l’operato del portiere Ravaglia; nella Fermana è squalificato capitan Marco Comotto, pertanto Mauro Antonioli dovrebbe completare la difesa con Manetta che giocherà in linea con Scrosta e De Pascalis, mentre in porta andrà Gemello. Corsie laterali occupate da Iotti e Lancini; modulo quasi speculare agli avversari, ma nei marchigiani il centrocampo è a tre con D’Angelo stretto tra le mezzali Urbinati e Bachir Mané, mentre il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Cognigni e Rolfini anche se l’esperienza di Tommy Maistrello potrebbe essere utile in una partita come questa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Gubbio Fermana avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: umbri che partono favoriti con un valore di 2,25 volte la puntata sul segno 1 che identifica la loro vittoria, ma la partita “tira” verso il pareggio e in questo caso il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,05 volte la somma messa sul piatto. Vale appena di più (3,15) l’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA