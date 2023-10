Video/ Gubbio Olbia (1-0) gol e highlights: decide Bulevardi su rigore (22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO OLBIA: LA PARITA

Il Gubbio supera di misura l’Olbia grazie al calcio di rigore di Bulevardi. Ripercorriamo le fasi salienti della gara. Azione personale di Ragatzu, chiude bene il Gubbio. Ottima occasione per il Gubbio, salva tutto Rinaldi! Cross in mezzo di Spina, Motolese respinge la minaccia. Cavuoti con il sinistro, respinge la difesa avversaria. Morelli di testa a botta sicura, grandissima parata di Rinaldi! Lancio lungo di Vettorel, La Rosa chiude in fallo laterale. Si prova il servizio per Udoh, Rinaldi esce con i tempi giusti e blocca. Ripartenza interessante di Ragatzu che calcia ma non centra la porta. Termina la prima frazione di gara.

Dimarco pesca Chierico che da pochi passi la mette fuori! Bella azione di Nanni che calcia, una deviazione fortuita in difesa evita il gol. Bulevardi subisce una spinta in area, il direttore di gara indica il dischetto! Bulevardi calcia centrale e sblocca il match! Ci prova Biancu, palla alta. Dessena a botta sicura, decisivo Portanova. Termina il match.

GUBBIO OLBIA, IL TABELLINO

GUBBIO: Vettorel T., Morelli G., Signorini A., Portanova D., Mercadante M., Rosaia G., Mercati A. (dal 17′ st Bulevardi D.), Spina M., Chierico L., Montevago D. (dal 1′ st Dimarco C.), Udoh P. (dal 8′ st Di Gianni V.). A disposizione: Greco S., Casolari F., Frey D., Galeandro A., Guerrini V., Tozzuolo A.

OLBIA: Rinaldi F., Arboleda C. (dal 9′ st Zallu F.), Bellodi G. (dal 34′ pt Fabbri F.), Motolese M., Montebugnoli M., La Rosa L., Biancu R., Cavuoti N., Ragatzu D. (dal 20′ st Dessena D.), Contini G., Scapin T. (dal 20′ st Nanni N.). A disposizione: Palmisani L., van der Want M., Caggiu M., Incerti D. F., Mameli A., Palomba L.

Reti: al 27′ st Bulevardi D. (Gubbio) .

Ammonizioni: al 35′ pt Montevago D. (Gubbio), al 35′ st Dimarco C. (Gubbio) al 12′ pt Cavuoti N. (Olbia).

