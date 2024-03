Video/ Gubbio Perugia (0-1) gol e highlights: Paz decide il derby all’alba del match (17 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PERUGIA GUBBIO (0-1): LA PARTITA

Il Perugia vince il derby con il Gubbio grazie a Paz e consolida la quarta posizione in classifica. Lisi in area per Paz che di testa supera Vettorel dopo appena sette minuti di gara. Paz ci prova dalla lunga distanza ma non trova la porta. Di Massimo in mezzo per Tozzuolo che ci va in spaccata ma non trova la porta. Seghetti ci prova con un tiro a giro ma sbaglia la misura. Kouan per Sylla in area, Vettorel lo chiude e salva il Gubbio. Corsinelli la mette in mezzo, Bumbu di testa non trova la porta.

Ad inizio ripresa Mercadante ci prova dal limite, la sfera termina alta di poco. Udoh in mezzo per Bernardotto, il colpo di testa è facile preda di Adamonis. Di Massimo entra in area e calcia, respinge la minaccia la difesa avversaria. Dieci minuti alla fine del derby, la decide sempre Paz. Cross dalla sinistra, non ci arriva Mezzoni. Udoh scende sulla fascia e crossa, pallone lungo per tutti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO PERUGIA (0-1): IL TABELLINO

GUBBIO: Vettorel T., Tozzuolo A., Signorini A., Calabrese B. (dal 11′ st Udoh P.), Corsinelli F. (dal 11′ st Morelli G.), Casolari F. (dal 33′ st Brambilla A.), Mercati A. (dal 1′ st Rosaia G.), Bumbu J., Desogus J. (dal 11′ st Mercadante M.), Di Massimo A., Bernardotto G.. A disposizione: Greco S., Dimarco C., Gnazale C., Pirrello R., Stacchiotti S.

PERUGIA: Adamonis M., Vulikic S. (dal 26′ st Souare M.), Lewis N., Mezzoni F., Paz Y. (dal 38′ st Angella G.), Iannoni E., Torrasi E., Kouan C., Lisi F. (dal 26′ st Cancellieri D.), Seghetti A. (dal 38′ st Agosti L.), Sylla Y. (dal 7′ st Vazquez F.). A disposizione: Abibi A., Bozzolan A., Cudrig N., Giunti G., Polizzi M., Ricci F., Viti M.

Reti: al 7′ pt Paz Y. (Perugia) .

Ammonizioni: al 45′ pt Mercati A. (Gubbio), al 8′ st Calabrese B. (Gubbio), al 22′ st Rosaia G. (Gubbio), al 28′ st Bumbu J. (Gubbio), al 29′ st Bernardotto G. (Gubbio), al 45’+4 st Morelli G. (Gubbio) al 33′ pt Paz Y. (Perugia), al 4′ st Sylla Y. (Perugia), al 29′ st Adamonis M. (Perugia), al 37′ st Iannoni E. (Perugia).

