Video/ Gubbio Pineto (1-1) gol e highlights: Pellegrino risponde a Udoh! (Serie C, 1 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUBBIO PINETO: LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti le squadre di Gubbio e Pineto si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati dal tecnico Amaolo a rendersi pericolosi al 4′ con una conclusione di Lombardi parata in corner da Vettorel. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancazzurri perdono prematuramente De Santis, rimpiazzato a causa di un infortunio dal suo compagno Marafini già al 13′. Entrambe le compagini non sono poi in grado di creare ulteriori occasioni davvero degne di nota.

Video/ Pontedera Sestri Levante (risultato finale 2-0): successo convincente dei granata (Serie C)

Nel secondo tempo i padroni di casa guidati da mister Braglia suonano la carica con Bulevardi al 52′, colpendo la traversa con Mercati al 53′ e riuscendo quindi a passare in vantaggio al 56′ grazie alla rete messa a segno da Udoh, sfruttando il preciso assist offertogli da Di Massimo. Nell’ultima parte dell’incontro gli abruzzesi ripristinano l’equilibrio acciuffando il gol del pari al 73′ per merito di Pellegrino, rapido nell’approfittare del pallone respinto da Vettorel sul tiro da fuori area di Lombardi.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Arezzo batte Rimini! Diretta gol live score (1^ giornata, 1 settembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Silvestri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo una volta ammonendo solamente Lombardi tra le file della formazione ospite. Il punto conquistato in questo primo turno di campionato permette sia al Gubbio che al Pineto di salire a quota 1 nella classifica del girone B della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUBBIO PINETO: IL TABELLINO

Gubbio-Pineto 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 56′ Udoh(G); 73′ Pellegrino(P).

GUBBIO (3-5-2) – Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Morelli, Mercati, Casolari, Bulevardi, Dimarco; Di Massimo, Udoh. A disp.: Greco, Frey, Rosaia, Chierico, Spina, Galeandro, Vazquez. All.: De Simone (Braglia squalificato).

DIRETTA/ Carrarese Fermana (risultato finale 3-0): espulso Coppolaro! (Serie C, 1 settembre 2023)

PINETO (3-5-2) – Tonti; De Santis, De Filippo, Evangelisti; Della Quercia, Schirone, Lombardi, Germinario, Borsoi; Gambale, Chakir. A disp.: Mercorelli, Di Giovanni, Ruggiero, Njambe, Iaccarino, Di Filippo, Villa, Baggi, Pellegrino, Teraschi, Macario. All.: Daniele Amaolo.

Arbitro: Alessandro Silvestri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 89′ Lombardi(P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUBBIO PINETO













© RIPRODUZIONE RISERVATA