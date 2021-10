Video/ Gubbio Pontedera (3-0) gol e highlights: D’Amico firma il tris umbro (Serie C)

VIDEO GUBBIO PONTEDERA (3-0): PRIMO TEMPO

Finisce 3-0 Gubbio Pontedera. Nella gara valevole per l’ottava giornata del girone B di Serie C, a conquistare la vittoria sono i padroni di casa. Tre punti molto importanti per la formazione allenata da Torrente, che approfitta della sconfitta del Modena contro il Montevarchi, e del pareggio del Siena in casa della Fermana, proiettandosi così nella parte alta di classifica. Successo meritato dal Gubbio per quanto visto in campo, con il Pontedera che regge solamente un tempo, come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere i momenti più importanti della gara.

Il primo tempo si apre con i padroni di casa che fanno la partita. Al 13′ servizio di Sainz Maza per Mangni che realizza il gol del vantaggio, l’arbitro però annulla per fuorigioco. Il Gubbio continua a spingere sull’acceleratore, e Mangni ci riprova al 26′ non centrando però il bersaglio. Passano due minuti ed è Sainz Maza che prova ad impensierire Sposito dalla distanza, ma non ha fortuna. Primo tempo del Barbetti che si chiude sul risultato di 0-0, con il Gubbio che è apparso più convinto rispetto alla formazione avversaria, ma che non è riuscito a sbloccare l’incontro.

VIDEO GUBBIO PONTEDERA (3-0): SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo si ripete la trama del primo: è il Gubbio che fa la partita, con il Pontedera che prova a contenere le sortite avversarie. La prima azione pericolosa arriva al 53′, quando Bulevardi colpisce clamorosamente la traversa da pochi passi, è il preludio al gol. Infatti, passa un minuto e Sarao trova la deviazione vincente: Cittadino pennella dalla trequarti per l’attaccante di casa, che incorna e batte Sposito, realizzando il gol dell’1-0. Il vantaggio scioglie la formazione di Torrente, che continua ad attaccare nel tentativo di chiuderla.

Al 57′ sono però gli ospiti a rendere più semplici i giochi al Gubbio. Matteucci ferma fallosamente Sarao e viene ammonito. Per il difensore si tratta del secondo cartellino giallo e viene quindi espulso: Pontedera in dieci uomini. La squadra di casa gestisce così il vantaggio e al 64′ raddoppia con un diagonale vincente di Sainz Maza. All’88’ c’è gioia anche per Felice D’Amico. Il classe 2000, servito da Cittadino, elude la marcatura di Barba e realizza la rete che scrive la parola “fine” al match. Gubbio Pontedera si conclude con il risultato di 3-0.

VIDEO GUBBIO PONTEDERA (3-0): IL TABELLINO

RETI: 54’ Sarao (G), 64’ Sainz Maza (G), 87’ D’Amico (G).

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Bonini; Bulevardi (70’ Francofonte), Cittadino, Sainz Maza (85’ Lamanna); Arena, Sarao (88’ Spalluto), Mangni (70’ Mangni). A disp.: Elisei, Meneghetti, Formiconi, Aurelio, Migliorini, Migliorelli. All. Torrente.

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Shiba (62’ Bakayoko), Matteucci, Pretato; Perretta (80’ Benedetti), Catanese (73’ Marianelli), Caponi, Barba, Milani; Mutton (73’ Benericetti), Magnaghi (80’ Mattioli). A disp.: Angeletti, Santarelli, Nicoli, Parodi, Bardini, Di Meo, D’Antonio. All. Maraia.

ESPULSO: 57′ Matteucci (P).

