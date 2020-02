Video/ Gubbio Reggio Audace (0-0): gli highlights. Un punto a testa al Barbetti

Nessun gol nel video di Gubbio-Reggio Audace sfida valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C. Un pari che aggiunge un punticino alle rispettive classifiche e che per quanto creato in campo sta più stretto alla squadra ospite. Prima azione per il Gubbio, sciupone con Munoz da posizione invitante dopo aver superato il portiere Venturi. Al decimo ecco la traversa colpita di testa da Zamparo per la Reggiana. Ospiti intraprendenti ancora al quarto d’ora con Lunetta, che però regala palla a Ravaglia. La formazione guidata da Alvini intensifica la manovra offensiva ma gli uomini di Torrente lottano su ogni pallone e pur concedendo qualcosina chiudono gli spazi. Il secondo tempo è di marca ospite: Kargbo ci prova dalla distanza, Ravaglia però è attento e non si lascia sorprendere. Il nuovo entrato Scappini prova ad imprimere brillantezza alla sua Reggiana, così scarica un destro che l’estremo difensore rossoblu è costretto a respingere. Anche Lakti si mette in evidenza, questa volta per il Gubbio, con un’iniziativa che però sfuma in un nulla di fatto. La difesa della Reggio Audace fa buona guardia e sventa il pericolo sul suo traversone. Il finale vede gli ospiti gettarsi in attacco per provare a vincerla, ma il guizzo vincente non arriva mai. Termina sul risultato di 0-0 la sfida tra Gubbio Reggiana. Vince l’equilibrio.

IL TABELLINO

Gubbio-Reggiana 0-0

GUBBIO (3-5-2): Ravaglia; Konatè, Coda, Bacchetti; Munoz (6′ st Bove), Benedetti (36′ st Dubickas), Megalaitis, Lakti, Filippini; Tavernelli (36′ st Ricci), Gomez. A disposizione: Montanari, Zanellati, Zanoni, Bangu, Sorbelli, Battellini, Meli. Allenatore: Torrente.

REGGIANA (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Costa, Espeche; Kirwan (13′ st Zanini), Varone, Radrezza, Lunetta (32′ st Favalli); Serrotti (32′ st Marchi); Kargbo, Zamparo (13′ st Scappini). A disposizione: Voltolini, Rozzio, Martinelli, Pellizzari, Libutti, Valencia, Staiti, Brodic. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Luigi Carella di Bari (Francesca Di Monte di Chieti e Francesco Ciancaglini di Vasto).

NOTE – Ammoniti Kirwan, Zanini. Calci d’angolo 7-3 per la Reggiana. Recupero: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo.

