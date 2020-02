Diretta Gubbio Reggio Audace/ Streaming video tv: ospiti favoriti? (Serie C)

Gubbio Reggio Audace, diretta dall’arbitro Luigi Carella domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Barbetti di Gubbio, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie C. Quello sul campo della Feralpisalò nel turno di campionato precedente a Gubbio Reggio Audace è stato il terzo pareggio consecutivo per gli umbri, nonché il sesto risultato utile di fila in una serie sì partita con 3 vittorie e proseguita appunto con i 3 pareggi contro Vicenza, Rimini e appunto Feralpisalò. 12 punti in 6 partite che hanno riportato a galla il Gubbio in classifica, agganciato al Ravenna e alla Vis Pesaro a quota 27 punti, al confine della zona play off. La Reggio Audace è reduce invece da un 3-1 all’Arzignano che, oltre a riscattare la goleada subita sul campo del Carpi, ha permesso agli emiliani di avvicinare a 4 punti di distanza un Vicenza che non sembra più il caterpillar di un mese fa. Giochi promozione aperti dunque anche per la Reggiana, a patto di trovare continuità ed evitare crolli come quello di Carpi. All’andata il Gubbio ha imposto il pari 1-1 agli emiliani al Mapei Stadium, al 4 dicembre 2016 risale invece l’ultima vittoria della Reggiana allo stadio Barbetti col punteggio di 2-3, decisiva una doppietta di Guidone e un gol di Ghiringhelli.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gubbio Reggio Audace non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO REGGIO AUDACE

Diamo adesso un doveroso sguardo anche alle probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Gubbio Reggio Audace, domenica 23 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Barbetti di Gubbio, sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie C. Il Gubbio allenato da Torrente dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Ravaglia; Maini, Coda, Bacchetti; Cinaglia, Lakti, Megelaitis, Malaccari, Filippini; Tavernelli, Gomez. La Reggio Audace guidata in panchina da Alvini sarà chiamato a rispondere con un 3-4-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Venturi; Espeche, Rozzio, Martinelli; Libutti, Radrezza Rossi, Favalli; Serrotti; Scappini, Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Gubbio e Reggio Audace. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 4.30, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.20 e la vittoria in trasferta viene quotata a 1.75. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.30, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.60.



