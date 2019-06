Video/ Guinea Madagascar (2-2): highlights e gol, Kamano trova il pari (Coppa Africa)

All’Alexandria Stadium di Alessandria d’Egitto l’esordio in Coppa d’Africa di Guinea e Madagascar si risolve in un pari ricco di gol. I malgasci sono una matricola assoluta della competizione e sembravano sulla carta comode vittime sacrificali, invece hanno giocato un secondo tempo sorprendente contro una Guinea che credeva probabilmente di aver già messo in ghiaccio la partita nel primo tempo. Nonostante fosse arrivato solo un gol in una prima frazione di gioco non memorabile a livello d’intensità. Al 32′ è arrivato il gol del vantaggio della Guinea firmato da Kaba, bravo a seminare gli avversari in slalom e a depositare in rete.

IL SECONDO TEMPO

I ritmi non si alzano e il Madagascar nella ripresa cambia l’inerzia della partita. Il pareggio arriva al 5′ con uno stacco di testa imperioso di Anicet su cross da calcio d’angolo. Poi all’11’ è Andria a scattare sul filo del fuorigioco e a non lasciare scampo al portiere avversario, Aly Keita. Doccia fredda per la Guinea che con Kaba aveva sfiorato di nuovo il vantaggio sull’1-1, ma che comunque riesce a mantenere la calma e a reagire nel momento più difficile della partita. Arriva al 21′ un fallo in area di Romain Metanire che toglie le castagne dal fuoco alla Guinea: Francois Kamano spiazza il portiere malgascio Adrien dal dischetto, poi nel finale è Ibrahima Traoré a vedersi negato il 3-2 dal portiere avversario, mentre al 43′ Ibrahima Cisse spreca da buona posizione. Finisce 2-2, il Madagascar dimostra che può dire la sua nella competizione, la Guinea ora non deve sbagliare contro Nigeria e Burundi.

VIDEO GUINEA MADAGASCAR, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA